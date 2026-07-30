Panathinaikos ensambla una plantilla galáctica para reinar en Europa

Ya había avisado Dimitris Giannakopoulos de que el Panathinaikos no iba a conformarse con competir el próximo año después del fiasco vivido en la Euroliga donde ni tan siquiera pudo meter a su equipo en la Final Four que se disputaba en su pista del OAKA y que se acabó llevando su máximo rival, el Olympiacos.

Quería volver a dominar el baloncesto europeo y, viendo la plantilla que está confeccionando para la temporada 2026-27, resulta difícil encontrar un proyecto con tanto talento, profundidad y capacidad física. El último golpe sobre la mesa lleva el nombre de Sylvain Francisco, uno de los bases más determinantes de la pasada Euroliga, que aterriza en Atenas para completar un auténtico "dream team".

El internacional francés llega después de firmar la mejor temporada de su carrera y que le había llevado a firmar un contrato de lujo con el ASVEL. Elegido en el Mejor Quinteto de la Euroliga y segundo en la votación del MVP, Francisco se ha convertido en uno de los generadores ofensivos más desequilibrantes del continente Su incorporación al PAO no responde a una necesidad, sino a un ejercicio de poder. Cuando ya parecía que el Panathinaikos tenía el mejor perímetro de Europa, el club griego ha decidido hacerlo todavía más temible.

Una dirección de lujo

La dirección de juego impresiona. Kendrick Nunn continuará siendo la gran referencia ofensiva, mientras que Kostas Sloukas seguirá aportando liderazgo, experiencia y lectura del juego. A ese dúo se suma ahora Francisco, capaz de alternar las posiciones de base y escolta, elevando el nivel competitivo de una rotación exterior que tendrá pocos equivalentes en el continente. A ello hay que añadir el crecimiento de Brancou Badio y la versatilidad de Isaac Bonga, un especialista defensivo que multiplica las posibilidades tácticas.

Pero la sensación de superioridad no acaba ahí. En las alas aparecen dos jugadores de primerísimo nivel como Nigel Hayes-Davis y Juancho Hernangómez, ambos capaces de abrir el campo, defender varias posiciones y asumir protagonismo en los momentos decisivos. Dos perfiles complementarios que convierten al Panathinaikos en un equipo enorme tanto en el cinco contra cinco como en transición.

Juancho Hernangómez, que ha renovado a precio de oro, será un jugador clave en los esquemas de Obradovic / EUROLEAGUE

La pintura tampoco tiene comparación. La llegada de Guerschon Yabusele aporta potencia física, capacidad para jugar de cuatro y de cinco y una amenaza constante cerca del aro. Junto a él estará Moustapha Fall, uno de los pívots más dominantes de Europa por tamaño, intimidación y capacidad para proteger la zona. Una pareja interior que combina músculo, centímetros y experiencia al máximo nivel.

Una plantilla inagotable

La consecuencia es evidente: Zeljko Obradovic dispondrá de una plantilla prácticamente inagotable. Podrá jugar con quintetos grandes, pequeños, físicos o abiertos sin que el nivel competitivo se resienta. Tendrá estrellas capaces de resolver partidos por sí solas y una segunda unidad que, en muchos clubes de la Euroliga, sería perfectamente titular.

Obradovic y Giannakopoulos quieren llevar de nuevo al PAO a lo más alto en Europa / SP

La sensación que transmite el Panathinaikos es la de un proyecto construido para ganar desde el primer día. No solo reúne talento individual, sino que ha conseguido juntar perfiles complementarios en todas las posiciones, con anotadores, defensores, creadores y especialistas repartidos por toda la rotación.

En una Euroliga cada vez más igualada y con gigantes como Olympiacos, Fenerbahçe, Mónaco o el renovado Barça tratando de acercarse al título, el conjunto ateniense ha decidido responder a golpe de talonario y ambición. El fichaje de Sylvain Francisco no era una necesidad deportiva. Era un mensaje para toda Europa: el Panathinaikos quiere volver a sentarse solo en el trono.