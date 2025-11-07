El Panathinaikos ata a un ex NBA para reforzar la posición de pívot

Parecía excesivo en verano cuando el Panathinaikos estuvo a punto de cerrar el fichaje de Jonas Valanciunas, teniendo en cuenta la larguísima plantilla que tiene el conjunto heleno, incluido el juego interior. Sin embargo, vista la plaga de lesiones que sufren los verdes en la posición de pívot, está quedando claro que para nada habría sobrado un efectivo más en el 'roster'.

Las lesiones de Mathias Lessort, Richaun Holmes y Ömer Yurtseven están condicionando y mucho la rotación de Ataman, que en la derrota de los suyos en la cancha del Estrella Roja (86-68), tuvo que arreglárselas para apañar el juego interior con Mitoglou, Juancho Hernangómez y el inédito Ioannis Kouzeloglou.

Todo ello ha acelerado la contratación de un pívot para poder hacer frente a la retahíla de bajas. Y el elegido, según ha informado Eurohoops, será el veterano Kenneth Faried. A sus 35 años, estaba jugando en el TSG GhostHawks de Taiwán.

Ni siquiera el alto poder adquisitivo que tiene el PAO, con un presidente como Giannakopoulos, al que no le tiembla el pulso para sacar la billetera, ha permitido encontrar una mejor opción que el actual Faried.

A pesar de ser un jugador en claro declive, no hay que olvidar la gran versión que llegó a ofrecer en sus mejores años. Entre otros éxitos cosechados a lo largo de su carrera, destaca el importante papel que tuvo en la selección de Estados Unidos, campeona del Mundo en España 2014.

No será su primera experiencia en la Euroliga, ya que en la temporada 2021-22 disputó siete partidos con el CSKA de Moscú, pasando totalmente desapercibido con unos promedios de 2,3 puntos y 1,7 de valoración.

Decepción de Ataman con TJ Shorts

La posición de pívot no es la única que está presentando dificultades en el PAO. Ataman no se mordió la lengua para opinar del rendimiento que está desplegando TJ Shorts en el primer tramo de temporada. "No lo sé, pero por ahora, estoy un 90% descontento con su rendimiento en el equipo. Quizás sea culpa nuestra, quizás sea culpa suya, pero la realidad es que no hemos obtenido el rendimiento que esperábamos de él", dijo el técnico otomano, dejando claro su descontento con Shorts.

El base con pasaporte macedonio llegó al Panathinaikos con un cartel de 'estrella' tras ser el claro líder de un espectacular París Basketball, que llegó a disputar los Play-Off de la anterior edición de la Euroliga. Sin embargo, su adaptación no está siendo buena, y es que en el siete veces campeón de Europa hay muchos jugadores con un estatus importante.

Encajar en un ecosistema como este lleva un tiempo. A la vista está el caso de Lorenzo Brown, que venía de completar grandes temporadas, especialmente en su etapa en el Maccabi Tel Aviv, y pese a ser un jugador de un nivel más que contrastado, pasó por Atenas sin pena ni gloria.