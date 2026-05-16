Panathinaikos, otra amenaza para el Barça con Xavi Pascual

El futuro de Xavi Pascual va a dar que hablar hasta final de temporada. La bola se ha hecho tan grande que el Barça tuvo que emitir un comunicado este viernes, negando posibles contactos con Ibon Navarro y confirmando que el técnico de Gavà es la figura que quieren que lidere el próximo proyecto. Mientras tanto, Dubái está al acecho... y también Panathinaikos.

Según el periodista Óscar Herreros, los griegos también estarían interesados en hacerse con los servicios del entrenador blaugrana. Eso sí, la oferta sería muy distinta a la de Dubái, que está dispuesto a tirar la casa por la ventana para fichar a Pascual. En Grecia guardan un buen recuerdo del entrenador catalán, que estuvo en el OAKA entre los años 2016 y 2018.

La temporada de Panathinaikos ha dejado mucho que desear, contando con una plantilla de ensueño (Kendrick Nunn, TJ Shorts, Nigel Hayes-Davis, Mathias Lessort...) que no ha sido capaz de llegar a la Final Four. Se plantea la posibilidad de que el ciclo de Ergin Ataman en Atenas esté acabado y se necesite un cambio de aires en el banquillo para volver a la cima europea.

Xavi Pascual, el día de su firma junto a Navarro y a Laporta / FCB

Las condiciones del club griego serían similares a las que tuvo Pascual en la primera etapa. Unos números y libertades menores a los que presentan en los Emiratos, que consideran a Pascual el mejor entrenador de Europa. Y así sería tratado en caso de firmar con Dubái, con total poder para decidir en cuanto a fichajes, viajes y planificación. Tendría las llaves del club, dicho de manera informal.

Una de las dudas que tiene Xavi Pascual si se queda en el Barça es si el club estará dispuesto a fichar en caso de una lesión durante la temporada. Una situación que no se ha dado durante el curso, a pesar de lo corta que ha ido la plantilla, sobre todo en la zona del pívot. Aun así, el técnico de Gavà no tomará su decisión definitiva hasta que finalicen los playoffs de ACB.

Ibon Navarro, ¿posible relevo de Xavi Pascual? / FIBA

Pascual es un entrenador querido en Grecia. Con Panathinaikos, conquistó el doblete nacional en el año de su llegada (2016/2017) y revalidó el título de liga en la siguiente (2017/2018). Finalmente, en diciembre de 2018, fue destituido por sus resultados irregulares en Euroliga, con un balance de seis victorias y siete derrotas en el inicio. Eso sí, llegó a los playoffs en ambas ocasiones.

Buena relación con Mike James

Además del cariño de la afición, también se ganó el de los jugadores. El caso de Mike James es el más evidente. El estadounidense está cerca de fichar por el Barça por su gran relación con Pascual, aunque, según apuntan, también aterrizaría en la Ciudad Condal en caso de que el entrenador culé fuera Ibon Navarro, que ha sonado mucho en las últimas horas como un posible plan B.

La realidad es que la continuidad de Xavi Pascual no está asegurada ni mucho menos. Él mismo desveló que no hablará hasta final de temporada, aunque el interés de Dubái y ahora Panathinaikos son una evidencia. Si el Barça de basket levanta el título de ACB o hace un buen papel, acabar la temporada con un buen sabor de boca puede ser crucial.