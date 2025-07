El 'palo' de Juancho Hernangómez tras la entrevista de Ricky Rubio con Jordi Évole

Este pasado domingo, Ricky Rubio se abrió en canal. Fue en una entrevista con Jordi Évole, en una charla que trascendió más allá del baloncesto, y en el que el jugador desveló algunos problemas de salud mental que le impiden regresar al basket.

"Me gustaría jugar al baloncesto sin todo lo demás, pero es imposible. Y sin ser Ricky Rubio. Yo quiero jugar al baloncesto, pero no puedo", comentó Rubio, como otras desgarradoras confesiones vividas durante una época de depresión que llegaron cuando el base catalán pasaba por uno de sus mejores momentos deportivos.

Entre ellas, uno de sus momentos más bajos a nivel emocional en el que no tenía más fuerzas para soportar su situación. "Solo un pensamiento muy difícil, y no quiero magnificarlo, pero una de las noches que estaba en el hotel dije 'no quiero seguir'. No solo con el baloncesto, sino con la vida. Tengo una familia, tengo un hijo, pero me sentí así por un segundo", desveló.

Las reflexiones de Ricky

Seguramente fue la confesión más dura de un Ricky que también afirmó que "no se siente satisfecho con la carrera que ha tenido", que "siempre que salía a pista pensaba que iba a perder", o que le tuvo que pedir ayuda a su mujer para hacer las maletas y abandonar la concentración de España en 2023, momento en el que apartó su actividad profesional para cuidar su salud mental.

Hubo un momento divertido casi al final de la charla en la que Rubio y Évole planteaban el titular que iba a aparecer en medios recogiendo la charla entre ambos. El de Ricky fue claro, conciso y más que interesante: "Ricky Rubio te regala su experiencia", comentó el exjugador de Joventut y Barça, y que hace un par de veranos dejó atrás 12 años de trayectoria en la NBA.

Ricky Rubio y Juancho Hernangómez fueron compañeros en los Timberwolves / EFE

Tanto después de la entrevista como en las horas posteriores, la charla entre Ricky y Évole ha sido protagonista en una amplia mayoría de medios, tanto deportivos como generalistas. Entre ellos, un 'Marca' que en su portada citó la declaración más dura de Rubio durante la conversación: "Una noche pensé: No quiero seguir con la vida", titula el diario madrileño en su primera página de la edición de papel de este lunes.

La indignación de Juancho Hernangómez

Una decisión que no ha gustado nada a su compañero y amigo Juancho Hernangómez, que no dudó en criticar la portada a través de sus redes sociales. "Ya estamos... a vender que es lo prioritario... como si no hubiera mejores titulares de toda la entrevista", replicó el actual jugador de Panathinaikos, con el que Ricky ha compartido varios veranos en la selección y vestuario en los Minnesota Timberwolves.

Juancho disputará este próximo verano el Eurobasket con España. Mientras, Ricky Rubio no desveló si regresará pronto al baloncesto profesional. Dani Miret, entrenador del Joventut, se mostró optimista hace unos días en 'Esports BDN' de que el jugador pueda volver a la Penya 16 años después de su marcha.