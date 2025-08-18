Página en blanco para un Leyma Coruña reconstruido

«Los proyectos se terminan y dan paso a otros nuevos, hay que hacer reset». Eso decía Carles Marco, nuevo entrenador del Leyma Básquet Coruña, en una entrevista la semana pasada en LA OPINIÓN sobre la nueva era que comienza la entidad naranja este martes en Primera FEB. Tras un verano de borrón y cuenta nueva respecto al último proyecto en ACB, en el que todos los integrantes de la plantilla anterior hicieron las maletas para marcharse del Coliseum (algunos más lejos que otros), el club coruñés afronta ahora una nueva etapa de restauración con once caras inéditas y un nuevo comandante en el banquillo. Una página en blanco que pretende rellenar a lo largo del curso con tinta naranja.

Para ello, el primer paso es calzarse las zapatillas y saltar a la pista. Los pupilos de Carles Marco tienen el martes por la mañana su primera sesión sobre la tarima del Coliseum, donde se pondrán en marcha para empezar a coger automatismos y fundar los cimientos de la estructura grupal. Abdou Thiam, Yoanki Mencía, Jacobo Díaz, Dídac Cuevas, Paul Jorgensen, Joe Cremo, Guillem Jou, Danilo Brnovic e Ilimane Diop arrancan la pretemporada con hambre de baloncesto y con ganas de empaparse en las nuevas ideas del técnico catalán.

«Me hubiese gustado tener a gente que ya estuviese en el equipo y conociese la ciudad, pero no ha sido así. Hemos intentado fichar a los mejores jugadores para formar el mejor equipo posible», aseguraba Carles Marco. El nuevo entrenador naranja tendrá que encajar las piezas del rompecabezas coruñés sin ninguna guía, pero contará con una pequeña ventaja: muchos de sus jugadores ya han jugado juntos. Por ejemplo, Thiam, Díaz y Pacheco coincidieron el año pasado en las filas del Tizona Burgos, mientras que Cuevas y Cremo pasaron por el Plantío en cursos anteriores, aunque en la última campaña compartieron vestuario en el Coliseum burgalés, con la camiseta del San Pablo. «El plus de que hayan estado juntos ayuda, porque solo tendremos un mes y medio para preparar el primer partido oficial. Que traigan feeling y mecanismos entre ellos es un punto a favor muy grande», apuntaba el técnico a este respecto.

Eso sí, el proyecto comenzará a rodar sin dos de sus componentes: Caio Pacheco y Macachi Braz. El base está concentrado con Brasil, que en las últimas semanas ha realizado una gira de preparación para el AmeriCup y, actualmente, participa en la Copa Latina, el último torneo clasificatorio para la gran cita americana que comienza este viernes. El seleccionador todavía debe cerrar el roaster final para la competición, aunque Pacheco ha hecho méritos en sus últimas actuaciones para entrar en la lista definitiva. De ser convocado, estaría con el combinado nacional hasta, por lo menos, el 27 de agosto. Macachi, por su parte, ya está jugando el Afrobasquet con Angola, donde coincide con Román Gómez, uno de los asistentes de Carles Marco en el banquillo naranja.

Para cubrir sus bajas, el cuerpo técnico ha convocado en estas primeras sesiones a Santi Martínez y Carlos Varela, dos jugadores del Xiria vinculados al club naranja, y Anxo Soto, canterano júnior de primer año que echará una mano para llegar a las doce piezas.

Pero antes de coger la pelota y apuntar a canasta, los jugadores disponibles pasaron el lunes el reconocimiento médico en el Hospital QuirónSalud. Las pruebas estuvieron supervisadas por el doctor Carlos Lariño, médico del club y trabajador del centro, y por el doctor José Manuel Vázquez, cardiólogo del hospital. Diop se ausentó, al encontrarse de viaje, pero hoy estará en el Coliseum.

La sesión de este martes es el pistoletazo de salida a una pretemporada con varios duelos previstos: el 29 de agosto en Vilagarcía ante el Obradoiro, la Copa Galicia el 5 y el 6 de septiembre, una gira en Portugal y el broche final contra el COB. El debut en liga será el fin de semana del 28 de septiembre, en Guipúzcoa.