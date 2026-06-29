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REAL MADRID

Paco González estalla ante el inminente fichaje de Pedro Martínez por el Real Madrid: "Ha hecho tuits antimadridistas"

El director de Tiempo de Juego expresa su sorpresa por la llegada del técnico del Valencia Basket al banquillo blanco

Paco González estalla ante el inminente fichaje de Pedro Martínez por el Real Madrid

Paco González estalla ante el inminente fichaje de Pedro Martínez por el Real Madrid / Archivo

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Mariona Carol

Mariona Carol

El periodista deportivo Paco González, director de Tiempo de Juego, ha reaccionado con contundencia a la noticia revelada por Marca y confirmada por Deportes COPE Valencia: Pedro Martínez está a punto de convertirse en el nuevo entrenador del Real Madrid.

González ha admitido que "estoy flipando en colores", subrayando que el técnico catalán "ha hecho tuits antimadridistas", un elemento que incrementa su sorpresa ante la operación. Para ilustrar el impacto del movimiento, ha comparado la situación con "es como si el Real Madrid ficha a Gavi para el centro del campo".

El fichaje de Pedro Martínez, cuestión de horas

El Real Madrid tiene muy avanzada la incorporación de Pedro Martínez, actual campeón de la Liga Endesa con el Valencia Basket.

Pedro Martínez, en el último partido entre el Valencia Basket y el Dreamland Gran Canaria.

Pedro Martínez, en el último partido entre el Valencia Basket y el Dreamland Gran Canaria. / F. Calabuig

El club blanco está dispuesto a pagar la cláusula de salida de un millón de euros y ofrecerle un contrato de tres temporadas, con un salario superior al millón de euros por cada una. Este movimiento se produce en un contexto de cambio profundo en el banquillo madridista, marcado por la inminente salida del actual técnico.

La situación de Sergio Scariolo

Antes de cerrar la llegada del nuevo entrenador, el Real Madrid debe resolver la situación contractual de Sergio Scariolo.

El técnico italiano, que aún tiene dos años firmados, está pendiente de recibir una indemnización cercana a los cinco millones de euros, cifra que se sumará al coste del nuevo cuerpo técnico.

Sergio Scariolo ha estado al borde de la destitución

Sergio Scariolo ha estado al borde de la destitución / EFE

La operación, por tanto, supone una inversión total muy elevada para el club blanco, que busca un giro deportivo inmediato.

Un cambio inesperado en el banquillo blanco

El fichaje de Martínez representa una apuesta sorprendente y arriesgada, tanto por su pasado en el Valencia Basket como por sus declaraciones públicas.

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La reacción de Paco González refleja el impacto que ha generado la noticia en el entorno mediático y en la afición madridista, que observa con atención un movimiento que podría redefinir la próxima etapa del equipo.

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