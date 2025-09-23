Pablo Laso y Victor Claver comentarán la Supercopa Endesa en DAZN

DAZN ofrecerá en exclusiva la Supercopa Endesa 2025, el primer título oficial de la temporada de baloncesto en España. La competición se disputará el 27 y 28 de septiembre en el Palacio Martín Carpena de Málaga y las semifinales estarán disponibles de forma gratuita en la App de DAZN, solo con registrarse con un correo electrónico.

Con una cobertura de primer nivel, la Supercopa estará presentada por Leyre Barriocanal. La narración correrá a cargo de Fran Guillén, quién estará acompañado en el análisis por dos figuras de referencia del baloncesto español, Pablo Laso, exentrenador del Real Madrid y uno de los técnicos más laureados de Europa, y Víctor Claver, exjugador internacional con experiencia en Valencia Basket y FC Barcelona.

Laso aportará su visión privilegiada desde los banquillos, con la experiencia de haber dirigido durante más de una década al Real Madrid y de haberse enfrentado en la élite europea a todos los estilos de juego posibles. Su capacidad para leer los partidos, interpretar los ajustes tácticos y explicar cómo se construyen las victorias desde la pizarra permitirá a los aficionados entender la competición desde dentro.

A su lado estará Claver, cuya trayectoria como jugador internacional le otorga un conocimiento único de lo que ocurre en la pista. Con más de quince años de experiencia al máximo nivel en España, la NBA y la Euroliga, el valenciano trasladará a la retransmisión lo que siente un jugador en momentos decisivos, cómo se gestionan las emociones en semifinales o finales y qué detalles marcan la diferencia en la pista.

DAZN estrena sus derechos ACB con la Supercopa Endesa / DAZN

El primer título de la temporada en juego

La Supercopa Endesa 2025 abre la temporada de baloncesto nacional con una edición que promete emociones fuertes. Durante dos días, el Palacio Martín Carpena de Málaga será el escenario de un torneo que reúne a cuatro de los equipos más potentes del país y que, como cada año, servirá para medir fuerzas antes del arranque de la Liga Endesa.

En semifinales, el Unicaja, vigente campeón y anfitrión, se enfrentará al Valencia Basket el sábado 27 y se podrá seguir en DAZN desde las 17:30, en un duelo con sabor especial entre dos clubes que han crecido en las últimas temporadas hasta consolidarse en la élite. La otra semifinal, el sábado desde las 20:30 en la plataforma, medirá al Real Madrid, campeón de la Liga Endesa, con el Lenovo Tenerife, uno de los conjuntos más sólidos y competitivos del campeonato. Los ganadores de ambos partidos se citarán el domingo, en la gran final, que se podrá disfrutar desde las 18:30 en DAZN.

Más allá de la intensidad de los duelos, la Supercopa es también un escaparate de talento y un termómetro perfecto para descubrir cómo llegan los equipos a la nueva campaña. Los aficionados podrán comprobar qué fichajes se adaptan mejor, qué jugadores jóvenes reclaman protagonismo y cuáles son las primeras sensaciones de los grandes aspirantes a los títulos del curso.

Además, las semifinales estarán disponible gratis en DAZN, lo que permitirá a los aficionados seguir la Supercopa en la aplicación de la plataforma, con solo registrarse con un correo electrónico.