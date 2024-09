Pablo Laso: "Vengo ilusionado pensando en que quiero ganar la Euroliga, la ACB y la Copa"

Pablo Laso ha cogido las riendas del Baskonia este verano, al que ya entrena desde hace varios días después de completar una plantilla en la que, a su juicio, han “ampliado mucho el fondo de armario” del plantel azulgrana con la incorporación de jóvenes que tendrán “oportunidades”.

El vitoriano, regresa a su casa, al club donde comenzó como jugador, después de una exitosa carrera en los banquillos, especialmente en el Real Madrid, donde logró 22 títulos en 11 temporadas, una mochila que “es buena” y que no le supone presión al frente del equipo de su ciudad.

Después de varias temporadas en Madrid, va dando pasos. Ha estado ahí metido sin salir, ¿hace frío fuera de Madrid?

No, sinceramente no. Si dices que hace frío fuera, parece que echas en falta algo. Salí de Madrid, estuve en Múnich y vengo a casa, al Baskonia. ¿Por qué digo casa? Es que yo empecé a jugar aquí. Ha cambiado mucho, tenía pelo y era un crío, pero ahora veo cómo ha crecido el grupo, el club, hasta el pabellón… Estamos hablando de un gran equipo que ha crecido mucho en las últimas décadas y yo también he cambiado. Lo que noto es que el Baskonia mantiene muchas señas de identidad de cuando yo jugué aquí y se transmiten en la ciudad.

Ha estado tanto tiempo dentro de un club que también ha habido evolución fuera. Igual ha estado en una burbuja…

No solo la ha habido en el Madrid o en el Baskonia. El baloncesto te obliga a evolucionar. Yo no podría jugar ahora (risas), se juega diferente con jugadores más físicos y más atléticos. ¿Crees que cuando yo jugaba en el Baskonia había jefe de prensa? Evidentemente no. A nivel organizativo también va cambiando todo, pero hay valores que se mantienen que debes promover para poder seguir creciendo y, en ese sentido, el Baskonia ha sido capaz de hacerlo.

¿Tenía más presión cuando jugaba o entrenando? Ahora lleva una mochila con muchos títulos…

La mochila es buena. Sería mala si vengo al Baskonia y tengo que ganar todo. No. Yo vengo ilusionado, pensando en que quiero ganar la Euroliga, la liga y la Copa, ¿y si no lo gano estará todo mal? No lo veo así. Igual hay muchas cosas buenas que conseguimos. Siempre digo que el año que ganamos en el Madrid cinco títulos, si me preguntas, no fue nuestro mejor año. Mi manera de ver el deporte y el juego va más allá de ver solo el resultado. Desgraciadamente se nos mide por el resultado, pero qué duda cabe que si solamente se midiera por el trabajo o por el resultado, no sería lo normal.

Pablo Laso, entrenador de Baskonia / EFE

Está satisfecho con la plantilla?

Estoy contento con la plantilla porque hemos mejorado los aspectos en los que el Baskonia había sufrido más en los últimos años. Cuando vienes a un sitio nuevo valoras lo que has visto desde fuera. El Baskonia sufría en las temporadas largas con lesiones y tantos partidos. Hemos ampliado mucho ese fondo de armario. En un equipo en el que queremos dar oportunidades y trabajamos con gente joven, esa gente debe dar un paso adelante. Tienen que demostrar que pueden jugar en el Baskonia. Yo te voy a dar la oportunidad, pero como no respondas se la voy a dar a otro. Tenemos jugadores jóvenes que nos pueden dar mucho durante el año y que nos pueden cubrir situaciones. Tenemos que tener esa sensación de que es un equipo largo y que podemos mejorar, pero la base para mejorar pasa porque estos jugadores crezcan. Lo fácil y también lo difícil es ir al mercado a comprarlos, primero porque igual no tienes dinero, porque los ha comprado otro o porque no quedan. Debemos mirar hacia lo que tenemos, pero eso no significa que no sigamos mirando al mercado.

¿Cómo ve al equipo físicamente?

Es en lo que más contento estoy probablemente. Hemos mejorado físicamente el equipo respecto a otras temporadas, tenemos un equipo muy atlético, muy versátil en las posiciones de ‘dos, tres y cuatro’. En el ‘cinco’ con Khalifa (Diop) y Donta (Hall) estamos bien cubiertos y en la posición de base tenemos una rotación larga con jugadores que pueden ir creciendo mucho durante la temporada. Estoy muy contento porque veo a un equipo que puede mejorar mucho y muchos jugadores que pueden mejorar mucho.

¿Ha alucinado todavía más con Markus Howard al verle en los entrenamientos?

Es difícil alucinar más que en el partido que jugamos en Múnich (anotó 27 puntos con 7 triples). Creo que Markus (Howard) es un jugador que genera mucha atención en las defensas contrarios y eso nos debe hacer crecer como equipo. Me gustaría que no solo mejore Markus (Howard), sino todo el equipo. Debemos aprovecharnos de la generación de juego de Markus (Howard). Estoy contento de tenerle, tiene mucho margen de mejora.

El discurso de Laso no pierde la ambición cuando se le pregunta por los objetivos de Baskonia / EFE

¿Qué listón se marca?

La gente se ríe cuando les digo que vengo a ganar la Euroliga, la Liga y la Copa. Si a principio de la temporada pasada te dicen que Baskonia iba a entrar en el ‘play-in’ en Madrid y Bolonia, dices que no y el equipo lo hizo con mucho mérito. Y si te dicen que se iba a quedar fuera de la copa y fuera de la liga, dices que es imposible. La temporada a nivel de resultados fue buena en Euroliga y llegaron muy desgastados al ‘playoff’. Pero en cambio no fue capaz de entrar entre los ocho mejores ni para la liga ni para la copa. Hay que tener un balance y no todo puede ser bueno o malo. Nuestro primer objetivo es entrar en la Copa del Rey porque es lo primero que tenemos.

¿Cuándo crees que se le puede ver bien al equipo?

Me encantaría decirte el 15 de diciembre pero no lo sé. Hay entrenador nuevo, con jugadores nuevos e ideas nuevas. El entrenador marca mucho. No he entrenado a ninguno de los jugadores que tengo aquí. Los conozco y valoro mucho el hecho de que muestran ilusión y ambición por mejorar. Veo esa mejora en los entrenamientos. El nivel va a depender de lesiones, de resultados y situaciones de ánimo. Me encantaría poder decir que va estar en su mejor nivel en la Copa del Rey porque quiere decir que hemos entrado. Los picos de forma es muy difícil mantenerlos en el tiempo o pensarlos porque no hay que prepararse para una carrera, es una temporada continua. Es muy importante que el equipo vaya creciendo.