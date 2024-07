Pablo Laso, el técnico más feliz del mundo

El nuevo entrenador del Baskonia, Pablo Laso, confesó en su presentación que “es uno de los días más felices” de su vida porque vuelve a casa, aunque matizó que “hace mes y medio” ni siquiera pasaba por su cabeza el sentarse en el banquillo azulgrana.

El técnico vitoriano llegó a una sala de prensa cargada de expectación y perseguido por los medios gráficos, que inmortalizaron cada movimiento que llevó a cabo en una intervención que comenzó con algún titubeo. “Igual es la primera rueda de prensa en la que estoy nervioso”, expresó.

“Estoy muy ilusionado, es un reto y una responsabilidad para mí, pero la ilusión hace que esté muy tranquilo ante eso”, dijo el vasco, que ha firmado un contrato por tres temporadas con el Baskonia, al que llega “encantado”.

Agradecido al club

Laso agradeció a todo el club “el esfuerzo y la paciencia" para poder estar en Vitoria y se mostró “sorprendido” por el cariño que le demostraron los seguidores azulgranas.

“Espero que me veáis mucho y que sea para bien”, manifestó el nuevo preparador baskonista, que se acordó de su familia y de los momentos difíciles y bonitos que ha vivido en este tiempo. “Este es un día muy feliz, no sé si el de los más felices. Hay muchas cosas que se valoran en la vida y hoy es uno de esos días”, afirmó con seguridad.

Laso, junto a Félix Fernández en su presentación como técnico del Baskonia / EFE

Sobre su relación con el Bayern, del que salió a pesar de tener un año más de contrato, opinó que “lo mejor” para él y para el equipo alemán era separar sus caminos y destacó la gestión del Baskonia en ese momento. “Fue magnífica. Baskonia me mostró la disposición a que fuera su entrenador y hemos ido llevando los tiempos correctamente”, apuntó. “Hace mes y medio ni pensaba en esta historia, pensaba en ser campeón de la liga alemana. Si me hablas esa tarde del Baskonia ni te escucho”, explicó.

Preguntado por Markus Howard, Laso dijo verlo como "un jugador diferencial, comprometido con la grada y con el equipo”, al tiempo que se mostró encantado de tener a Chima Moneke en el equipo y aseguró que cuenta con él a pesar de los rumores sobre el interés de otros conjuntos por contratar al jugador.

Sin metas a largo plazo

Laso, que ya se ha imaginado su primera entrada a la pista del Buesa Arena, aceptó la presión extra que puede tener por ser de Vitoria y puso en valor lo mucho que ha cambiado el Baskonia desde su marcha hace 29 años. “Es una entidad que ha sido capaz de ganar ligas, copas y de competir en Europa. Ha sido una t rayectoria magnífica y la mía no ha estado mal, no me quejo”, bromeó.

Preguntado por sus objetivos, respondió que no le gusta marcarse metas a largo plazo, pero le encantaría que en tres años, cuando acabe su vinculación, la gente diga que con Pablo el equipo está “increíble” y que quieran que siga siendo su entrenador.

El vitoriano estuvo acompañado por le director deportivo del club, Félix Fernández, que ensalzó la figura de su nuevo entrenador por su “ilusión, dedicación, conocimiento, saber estar y experiencia”. “Es un gran conocedor del baloncesto a todos los niveles y la pieza perfecta para el equipo”, agregó.