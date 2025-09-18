Pablo Laso o Chus Mateo: duelo final por el banquillo de España

En pocos días, se dará a conocer quién será el sustituto de Sergio Scariolo y cogerá el timón del barco de 'La Familia'. La marcha del nuevo entrenador del Real Madrid abría la posibilidad a varios técnicos de emprender una aventura como seleccionador en una etapa en la que varios importantes están sin equipo. Todo hace indicar que la decisión final está entre Pablo Laso y Chus Mateo.

Entre los candidatos que barajaba la FEB también había otros dos nombres: Xavi Pascual y Jaume Ponsarnau. Aun así, sus nombres no están tan bien posicionados como los de los dos últimos técnicos del Real Madrid, que llevan muchos años en la élite europea y conocen a la perfección el baloncesto español. En el caso de Pascual, ni el propio entrenador lo acababa de ver claro.

El perfil de Laso gusta mucho. Él fue capaz de cambiar la cara al Real Madrid cuando no pasaba por un buen momento y aguantó durante muchos años al frente del banquillo, demostrando que su discurso no desgastaba y podía mantener a sus hombres motivados. Si ya lo conseguía con un equipo con el que trabaja a diario, con una selección todavía sería más eficaz, teniendo en cuenta que son menos semanas.

Pablo Laso y Chus Mateo se han ofrecido públicamente para coger el relevo de Scariolo con la selección / EFE

La única duda con Pablo son sus últimos pasos. El entrenador no salió de la mejor manera del club blanco y en el Bayern y Baskonia no ha terminado de funcionar, dejando el cargo tras su primer año en ambas ocasiones. Sin embargo, está claro que el puesto de seleccionador es muy distinto y permite crear una estructura sin la urgencia e inmediatez de buenos resultados.

En el otro lado de la balanza, está Chus Mateo. Un perfil distinto a Pablo, más discreto, pero con mucho carácter. Ya lo demostró cuando tuvo que sustituir a Pablo Laso en el Real Madrid, cuando no le tembló la mano y siempre mostró seguridad en sí mismo y en sus decisiones. A pesar de salir este verano, su trayectoria en el club blanco ha sido muy buena, con seis títulos en total, entre los que se incluye una Euroliga.

Jaume Ponsarnau, durante su etapa en el Valencia Basket / EFE

Además, un detalle que quizá no conozca tanta gente es que Chus ya ha trabajado para la selección española. Formando parte del staff de Sergio Scariolo. Por tanto, el entrenador madrileño conoce perfectamente el funcionamiento de 'La Familia'. Sin duda, no es una decisión fácil y es por eso que todavía no se ha tomado ni anunciado.

Ventanas FIBA en noviembre

El último nombre, el de Jaume Ponsarnau, gustaba también por su trayectoria en la España B, de la cual fue entrenador. Se trata de la selección que mostró tanta calidad en los preparatorios para el Eurobasket de Málaga, donde derrotaron y vengaron a una Portugal que había vencido a la primera unidad, dejando dudas para lo que vendría en el europeo. Y la cosa no acabó bien.

Sea Laso o Chus, el contrato que tendrán sera menor del que gozaba Sergio Scariolo. El primer reto que tendrá el nuevo seleccionador será el de las ventanas FIBA de noviembre, en el que se disputarán los clasificatorios para el Mundial. Los primeros rivales de España serán Dinamarca, Ucrania y Georgia, con el objetivo de obtener un billete para Qatar 2027.