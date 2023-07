Pablo Laso: "Si creyera que entrenar me pone en riesgo, mi familia me preguntaría si soy tonto"

Tercera entrega de la entrevista con SPORT del entrenador vitoriano en la que repasa su adiós del Real Madrid Laso encara con muchísima ilusión su llegada al Bayern, donde intentará volver a triunfar con su idea de juego

Pablo Laso nunca olvidará la madrugada del 4 al 5 de junio de 2022. Tras colocar el 2-0 en las semifinales de la Liga Endesa ante el Baskonia y dejar la serie prácticamente sentenciada, tanto él como su familia y un grupo de amigos fueron a cenar. Tras un encuentro que no se alargó en exceso, llegó la hora de dormir, y sobre las cuatro de la mañana, el entrenador vitoriano notó un malestar generalizado en su cuerpo en el que destacaba una presión en el pecho.

La molestia remitió ligeramente y Pablo volvió a dormir sin problema. A la mañana, contactó con el doctor del equipo, quien le llevó a cabo unas pruebas previas al viaje a Vitoria en las que se pudo detectar un pequeño infarto sufrido horas antes. Dicho episodio cardiaco hizo que le practicasen un cateterismo para colocarle un stent coronario. "Tuve la suerte de que solo fue un aviso y me cogieron a tiempo", explica el entrenador en 'Pablo Laso, ganar para contarlo' de 'Gigantes del Basket', libro en el que repasa su trayectoria en el Real Madrid y en el que también explica de manera bastante detallada lo sucedido referente al infarto.

Escudados en un comunicado que dejó mucho que desear, el club blanco anunciaba el despido del entrenador alegando unos motivos médicos que desconocía el propio Laso. Por ahí va la versión oficial del Madrid. Lo cierto es que a nivel deportivo, tras haber arrasado al Barça en la final de la Liga Endesa y haberse quedado a dos puntos del doblete Euroliga-ACB, no había motivos.

Tras el parón y las 'vacaciones' vividas la pasada temporada, en Múnich esperan a Pablo para liderar el proyecto bávaro durante las próximas dos temporadas. El entrenador repasa en SPORT su final en el Real Madrid y habla sobre las expectativas con las que llega al Bayern, y los objetivos del club alemán para los próximos cursos.

Alberto Herreros, Clifford Luyk o Alberto Angulo. En el libro nombras a todas las personas que te acompañaron en tu etapa en el Madrid menos a uno, al director general de la sección, que fue el que te despidió (Juan Carlos Sánchez). ¿Por qué?

Nombro a la gente que considero que ha sido importante para mí. La gente que has nombrado, mis ayudantes, el propio Florentino Pérez... valoro a la gente que ha sido importante para el éxito en los años que he estado como entrenador y para que esta historia tuviera un buen final. Si hay alguien que se siente mal porque no le he nombrado, pues allá él. Mi máximo respeto para todo el mundo, pero yo valoro a la gente que para mí ha sido realmente importante, y seguro que me he olvidado de gente, pero nunca he tenido intención de dejar a nadie ni por no nombrarle ni por nombrarle.

Hablas de un pequeño infarto, y pese a que fue un susto importante, da la sensación de que tu vida no corrió peligro. ¿Qué ocurrió exactamente?

Mira, yo por la noche me levanté con una sensación como de agobio un poco en el pecho, y pensé "no sé qué raro". Pero como cuando puedes tener una mala noche, me dije "ya está" y me volví a dormir. Ya por la mañana me levanté y mientras tomaba un café llamé al doctor del equipo. Estábamos jugando la semifinal ante Baskonia y me dijo que mejor hacer unas pruebas. Ahí se abrió un protocolo en el que se puso todo en marcha. Me tuvieron que hacer un catéter, pero yo estaba muy bien, hasta el punto que al día siguiente el cardiólogo vino y lo único que me dijo fue "usted está mejor que hace tres días". Esa frase me guio un poco, esa sensación de que te hayan dicho que estás de maravilla. Incluso me llevé la bronca de algún cardiólogo amigo mío que me decía "tú eres tonto, tenías que haber entrenado, hubiera sido buenísimo para toda la gente que ha tenido ese tipo de cardiopatías para que vean que al final la medicina va hacia adelante". Lo que antes podía ser un episodio más grave, pues digamos que mi cosa no fue nada grave. Yo estoy muy bien, he hecho vida totalmente normal y la prueba es que estoy lo más tranquilo posible. También siempre digo lo mismo, si creyera que por entrenar o por cualquier cosa me pongo en riesgo, yo creo que tengo a mi familia que sería la primera que me diría, "¿Tú eres tonto o que? Deja de entrenar o deja de correr", pero en este sentido yo soy el primero que me encuentro perfectamente.

La ACB 21/22, el último título cosechado por Pablo Laso en el Real Madrid | EFE

Y sobre ese riesgo, ¿cómo se puede atrever alguien a sacar un comunicado dejando entrever que tal persona no es recomendable que siga practicando la profesión de entrenador?

Bueno, esto ya no es una pregunta para mí, ¿no? Yo estoy perfectamente. De hecho, cuando a mí me dicen que no voy a entrenar más al Real Madrid y me preguntan qué voy a hacer, yo les digo que voy a seguir entrenando, porque a mí los médicos me han dicho que puedo seguir entrenando. Ya está, yo no le veo mayor tema, me dicen que no voy a entrenar, pues ya está, no entrenaré en el Madrid, pero yo seguiré entrenando. Actúo bastante normal. A mí los médicos me dan la tranquilidad, me dan el alta y me dicen que puedo hacer una vida normal. Bueno, pues el primero que quiere hacer la vida normal soy yo, faltaría más. Y si me dijera el médico, "mire, usted no puede entrenar", pues el primero que no entrenaría sería yo. Yo no soy tan tonto. Yo por lo menos lo que no quiero es morirme. Yo lo que quiero es hacer una vida normal y es la suerte que tengo, que al final después de ese episodio llevo un año más o menos haciendo una vida totalmente normal.

Pablo Laso llega a Múnich. ¿Por qué el Bayern?

La pregunta es muy abierta y es una contestación muy sencilla. A mí me gustan los proyectos y las ideas, no voy a un sitio por dinero. El Bayern tiene un proyecto ilusionante, hay un cambio de pabellón en el futuro y es un gran club. El Bayern de Múnich es reconocido por todo el mundo y sobre todo, las personas que trabajan allí me transmiten que hay una idea de crecimiento ya en el tiempo. Hace muchos años una persona muy amiga mía me dijo: "tú acabarás entrenando en el Bayern de Múnich". Cuando entrenaba en San Sebastián, fíjate los años que han pasado. Y hace dos o tres años igual un amigo mío me dijo "tienes que venir a entrenar al Bayern de Múnich" y yo "bueno, ¿qué le pasa a todo el mundo con el Bayern de Múnich? Y mira donde he terminado. La verdad que yo estoy muy contento y muy ilusionado porque es un proyecto en el que creo como entrenador, en el que creo que hay buenos jugadores y en el que creo que podemos seguir creciendo como equipo y como club.

¿Tienes en mente poderle dar al club ese salto definitivo para a corto o medio plazo poder luchar por ganar la Euroliga?

Me encantaría decirte que sí, pero yo creo que si te dijera que el año que viene el Bayern es favorito en la Euroliga, creo que me estaría columpiando bastante. Somos un equipo que debe ir creciendo, creo que tenemos jugadores jóvenes que deben ir mejorando. Es algo que que siempre, desde el primer día que hablamos tanto Marko Pesic como yo lo teníamos claro. Cuando se habla de los grandes nombres de la Euroliga, que algunos de ellos incluso se han ido a la NBA, nosotros no estamos en esa puja. Pero tenemos mucha confianza en el trabajo que podemos hacer para que crezcan nuestros jugadores y para que la gente considere el Bayern de Múnich un destino al que cualquier jugador pueda venir. A eso sí que aspiramos, que cuando la gente le llegue y diga, "no, es que te quiere el Bayern de Múnich, ostras, es que quiere ir al Bayern de Múnich. ¿Por qué quiero ir? Porque es un gran club, porque están haciendo las cosas bien, porque hay una idea de crecimiento". Bueno, pues por todas esas cosas nosotros creemos desde el Bayern de Múnich que podemos ser atractivos para cualquier jugador. Ojalá también en el dinero. Pero ahora mismo, para poder ser considerados, creemos que debemos hacer muchas cosas bien y en eso estamos.

Pablo Laso, en un partido ante el Bayern | EFE

¿En qué ha cambiado el Pablo que empezó en el Real Madrid con el que va a arrancar ahora en Bayern?

Tengo algo menos de pelo pero más experiencia, seguro. Yo cuando empecé en el Real Madrid, cuando me tocaban unos árbitros de Euroliga no les conocía de nada. Hoy, bueno, pues probablemente a Pablo Laso le conozcan más y yo a ellos. Pero yo creo que al final se mantiene la misma ilusión. Tenemos la suerte de que es un deporte en movimiento, lo que te valía hace un año, pues igual no te vale ahora. Van cambiando los jugadores, pero al final, yo creo que hay ideas sobre las cuales tú construyes una idea de baloncesto que no van a cambiar y que van a ser las mismas, ¿no? Sigo creyendo que el baloncesto no es defensa, no es ataque, es un deporte en continuo movimiento en el que tienes que trabajar rápido, que tienes que ser capaz de defender y atacar, esto no es balonmano, que puedes cambiar a los que defienden y a los que no atacan. Bueno, pues yo creo que en el deporte se va cambiando. Lo que sí creo es en la idea de juego, que esa es la que desde luego voy a intentar desde el principio y para eso voy a intentar tener los mejores mimbres posibles, eso sí que lo tengo claro.