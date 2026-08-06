Pablo Laso se 'apunta' a la Supercopa VTB contra los mejores equipos rusos

Excluidos de la Euroliga de manera arbitraria por el conflicto bélico con Ucrania desde febrero de 2022, los equipos rusos tan solo tienen una oportunidad de competir contra conjuntos de la Euroliga en la Supercopa VTB que suele abrir la competición en este país euroasiático.

En este sentido, recordar que el CSKA Moscú tiene Licencia A en una Euroliga en la que también fue uno de sus fundadores. Dirigido en los despachos por Andrei Vatutin, el club 'armeitsi' no ha dejado de asistir a las reuniones del organismo y confía en regresar a la máxima competición europea de cara al curso 2027-28.

El torneo contó con la presencia del Estrella Roja y del Dubai Basketball en la pasada temporada, pero ninguno de los dos llegó a la final. Los asiáticos lo hicieron en un duelo igualado contra el Zenit (107-103). Los serbios perdieron con claridad por 67-89 ante un CSKA que reinó en la final por 76-96. Sensacional técnico, por cierto, un Andreas Pistiolis que está más que capacitado para dirigir a un 'grande' de la Euroliga.

Igor Astapkovic e Ivan Ujov levantan la pasada Supercopa VTB / PBC CSKA

El formato ha cambiado y en esta ocasión se enfrentarán un total de seis equipos. Los cuatro mejores equipos rusos (CSKA, Zenit, UNICS Kazan y Lokomotiv Kuban) compartirán cartel con el bicampeón europeo Anadolu Efes y con el Igokea bosnio del 17 al 20 de septiembre.

Los turcos siguen contando con el vitoriano Pablo Laso como entrenador, aunque a finales de la pasada temporada se daba por hecha su salida. Incluso se especuló con su regreso al Real Madrid tras la destitución de Sergio Scariolo, aunque el regreso de Juan Carlos Sánchez acalló los rumores.

El Anadolu logró el fichaje de Mike James (Monaco) tras tener un pie y medio en el Barça y también ha incorporado al internacional español Santi Yusta, procedente del Casademont Zaragoza. También destacan los fichajes de Bruno Fernando (Partizan), Strazel (Monaco), Dario Saric (Pistons) y Collin Malcolm (Hapoel Tel Aviv).

Cartel de la Supercopa VTB 2026-27 / LIGA VTB

Los equipos se distribuirán en dos grupos, con dos equipos rusos y uno extranjero en cada uno de ellos. Zenit y UNICS se medirán al Anadolu, mientras que el CSKA y el 'Loko' lo harán ante el Igokea. Los primeros disputarán la final, los segundos lucharán por la tercera plaza y los últimos, por la quinta.

El torneo se disputará en el imponente VTB Arena, una instalación anexa al estadio de fútbol del Dinamo Moscú que quedó sin actividad al desaparecer la sección de baloncesto del club de la policía. Será otra oportunidad de acercar el baloncesto ruso a una Europa que le ha dado la espalda.