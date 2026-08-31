Optimismo de Chus Mateo pese a la derrota de España en Grecia: "Estoy absolutamente convencido que va a salir bien"

El seleccionador español de baloncesto, Chus Mateo, se ha mostrado "absolutamente convencido" de lograr la clasificación para el mundial de 2027 en Catar, dijo en sala de prensa a la conclusión del encuentro ante Grecia que su equipo perdió por 108-106.

"Estoy relativamente tranquilo porque quedan cuatro partidos y creo que va a salir bien, estoy absolutamente convencido de ello", señaló el técnico madrileño que, reiteró, la dificultad de lograr una de las tres plazas del grupo 1 que otorgan el billete mundialista.

"La ventaja que teníamos se ha reducido, pero nadie dijo que iba a ser fácil, ni tan siquiera cuando íbamos 5-0", apuntó Mateo quien puso en valor los triunfos cosechados en la primera fase que han dado al equipo una ventaja en la clasificación, incluso con averages favorables ante rivales como Ucrania o Georgia, además de que las derrotas frente a Portugal o Grecia se hayan producido por espacio margen de puntos.

El seleccionador español se mostró más satisfecho, pese a la derrota, de la imagen ofrecida por su equipo en Atenas, que la de Zaragoza ante Portugal donde, dijo, "no estuvimos al nivel, pero si ante Grecia donde se compitió hasta el final y se perdió ante un rival con jugadores que estuvieron estelares".

Mateo reconoció que el equipo tendrá "altibajos, porque no compite y juega junto y en cada ventana va a suceder el mismo problema", algo que, reiteró, se irá mejorando, al igual que aspectos como las pérdidas de balón "poco a poco, con experiencia y jugando juntos".

El alero de la selección española Joel Parra, protagonista de una de las últimas acciones del encuentro ante Grecia, donde recuperó un balón ante Dorsey que impidió su carrera hacia canasta, reclamó en sala de prensa que los colegiados tendrían que haber revisado la acción para valorar si pudo haber falta antideportiva.

"En el último minuto las decisiones que pueden ser dudosas los colegiados tienen la obligación de ir al menos a mirarlas de nuevo y luego ver si pudiera ser o no antideportiva", recalcó el jugador barcelonista quien, sin embargo, reconoció que esa jugada quizá hubiera tenido menos trascendencia de haber anotado él los dos tiros libres de la falta personal.

Parra fue uno de los destacados en el combinado español convirtiéndose en el máximo anotador con 18 puntos, por los 16 de Mario Saint-Supery, los 15 de Aday Mara y los 14 de Darío Brizuela, quien tuvo en sus manos un último lanzamiento para haber forzado una nueva prórroga o lograr la victoria en caso de anotar un triple, que hubiera sido el tercero consecutivo del escolta donostiarra.