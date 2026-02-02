Oportunidad de oro para el Joventut en su visita al Wurzburg Basket

El Joventut está rayando al máximo nivel en la Basketball Champions League donde se ha convertido en el primer equipo en la historia en ganar los primeros ocho partidos de la competición. Y ahora quiere continuar con el buen momento europeo en la vista de este martes a la pista del Fitness First Wurzburg Baskets (19h). Un triunfo dejaría al equipo 3-0, y muy bien posicionado para los cuartos de final.

El Joventut viene de ganar al Elan Chalon (+32) y al Unicaja (+5), y por delante tendrá un rival, el Wurzburg Basket, que pese a perder los dos primeros partidos, los compitió de tú a tú.

El objetivo del equipo, tal y como explica Aleix Duran, es seguir con esta línea: "Con la BCL hemos ido conseguidos los objetivos que nos marcábamos. Estamos en una posición inmejorable y tenemos que continuar con las buenas sensaciones en la Champions para hacer un buen partido”, dijo en declaraciones al club.

A por los cuartos por la vía rápida

"Ahora queremos clasificarnos para los cuartos de final lo antes posible, y si puede, mejor primeros que segundos. Ganar 8 partidos seguidos quiere decir que vamos por el buen camino”, aseguró el entrenador asistente de Dani Miret en el banquillo verdinegro.

"Marcus Carr (17'1 puntos) y Davion Mintz (15'6) son los referentes anotadores de un equipo, el alemán, que siempre compite muy bien: "Son un equipo serio, bien construido. Tiene los jugadores adecuados para competir bien, con buenos exteriores y buenos tiradores.

"Tienen pívots con muy buen físico, y juegan un baloncesto sencillo, pero lo hacen muy bien. Compitieron bien en Málaga y en Francia, y esto debe ponernos en alerta para dar lo máximo como hemos hecho hasta ahora e intentar ganar el partido”, dijo el técnico que solo cuenta con la baja de Miguel Allen de cara al encuentro de este martes.