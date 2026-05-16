La oportunidad de oro del Asisa Joventut para sorprender al Madrid

El Asisa Joventut tiene este domingo (12.30) una visita más que complicada a la pista del Real Madrid, que estará más pendiente de su presencia en la Final Four de la próxima semana en Atenas, que del encuentro ante los verdinegros, al que deberían aprovechar en estos encuentros finales de la temporada regular.

El conjunto de Dani Miret ocupa la sexta plaza en la clasificación, con 18 victorias y 11 derrotas y buscarán una victoria en la pista blanca que les afiance en esa posición pensando de cara a los play-offs, tras la buena victoria cosechada ante el MoraBanc Andorra. El equipo no podrá contar con Ante Tomic mientras que Simon Birgander es duda por molestias musculares.

"Hicimos un muy buen partido contra el Morabanc Andorra después de muchos días sin jugar”, decía Ludde Hakanson a los medios del club. “Ahora viene un partido muy difícil fuera de casa, que creo que como visitantes tenemos que mejorar, sobre todo para los play-offs, porque tenemos que ganar partidos difíciles fuera de casa”, dijo Hakanson

Esperan al mejor Madrid

“Es semana de F4 para ellos, seguro que quieren hacer un buen partido para llegar con buenas sensaciones. Esperamos la mejor versión del Real Madrid", comentó el base del Joventut.

Hakansson cree que el Joventut tiene una oportunidad en la pista del Madrid / JOV

"Ahora viene la mejor parte de la temporada. Hemos tenido tiempo para entrenar mucho estos días, y también para tener momentos de descanso. Creo que nos ha ido bien para ahora no tener ninguna excusa y estar frescos físicamente para los partidos", dijo.

Uno de los aspectos más importantes del Asisa Joventut es el acierto en el triple Según Hakanson, "lo que debemos intentar hacer es jugar bien para llegar a tener buenos lanzamientos. Y después lanzar con confianza, es lo que podemos controlar. Esperamos que llegue un buen mes de competición desde el triple porque sabemos que lo necesitamos y que son muy importantes para nuestro juego", finalizó el base.

Una oportunidad para el Joventut que no podrá contar con Tomic aunque el Madrid no anda precisamente bien de pívots ya que su estrella, Walter Tavare ni tampoco Alex Len estarán disponibles para el encuentro de este domingo, una oportunidad de oro para imponerse en el Movistar Arena.