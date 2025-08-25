Omari Moore supera la revisión médica y física y completa su fichaje por el Valencia Basket

Omari Moore ya es oficialmente nuevo jugador del Valencia Basket. El combo-guard norteamericano (1,98m, Pasadena, California), 18/09/2000, 24 años) llegó el domingo a Manises y este martes podrá estar a disposición de Pedro Martínez para empezar la pretemporada con el trabajo de pista.

Y es que Moore ha completado satisfactoriamente la revisión médica y física, así como las pruebas cardiológicas y de esfuerzo en Quirónsalud Mercado de Colón bajo la supervisión del responsable médico de Valencia Basket, el doctor Vicente Sebastiá, con el apoyo del Dr. Antonio Giner en la prueba de esfuerzo y la doctora Catheline Lauwers en las pruebas cardiológicas, con resultado satisfactorio.

Segunda experiencia en Europa

El jugador cuenta con experiencia en el baloncesto europeo ya que la pasada temporada la disputó con el Darussafaka Basketbol Istanbul, con el que la pasada temporada acabó entre los mejores del campeonato turco en anotación (15,7 puntos, séptimo), asistencias (5,5, sexto) y recuperaciones (1,3, séptimo) para ser el tercer jugador más valorado de la Liga Turca (17,2 créditos) y siendo el octavo jugador con más influencia en el torneo (358,1 en el Floor Impact Counter).

Excompañero de Álvaro Cárdenas

Se formó en la universidad de San Jose State, donde coincidió con Álvaro Cardenas y fue elegido jugador del año de la Mountain West por los entrenadores y los medios en el curso 2022-23, y en 2024 se proclamó campeón de la liga canadiense con los Niagara River Lions.