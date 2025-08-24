Omari Moore: "Soy un jugador emocionante, que puede hacer un poco de todo"

La pretemporada del Valencia Basket empieza este lunes y aunque estará marcada por la ausencia de un gran número de jugadores internaciones, Pedro Martínez sí podrá contar con algunos de sus fichajes, entre ellos un Omari Moore que llegó este domingo por la tarde al aeropuerto de Manises.

El combo norteamericano, que llega procedente del South East Melbourne Phoenix de la Liga australiana, pasará este lunes las habituales pruebas médicas y físicas para completar su fichaje y unirse a la pretemporada junto a algunos de sus nuevos compañeros, entre los que estarán Nate Sestina, un tocado Nate Reuvers, quizá Matt Costello tras su eliminación en el Afrobasket y los también fichajes Neal Sako y Kameron Taylor, los primeros en llegar a València a principios de semana.

La primera sesión de pista, sin embargo, está prevista para el martes, con la presencia de un buen número de jóvenes de la cantera para completar los entrenamientos hasta la llegada del resto de internacionales, con Brancou Badio como próximo en llegar tras disputar este domingo con Senegal el partido por el tercer y cuarto puesto en el Afrobasket.

Moore, encantado con el proyecto taronja

A su llegada a Manises, Omari Moore destacó que "hay un gran proyecto, con muy buenos entrenadores, un gran grupo de chicos que tuvo mucho éxito la temporada pasada y espero que siga ese éxito. Hicieron un gran grupo de nuevo y creo que podremos competir".

A ello añadió que "en lo que respecta a la ciudad, es una de las más bonitas de Europa, estoy muy emocionado por vivir aquí y jugar una Liga realmente buena como la ACB. Este va a ser mi primer año jugando en la ACB y en la Euroliga, habrá seguro un período de adaptación, pero creo que puedo competir cada día, jugar duro, tengo mucha versatilidad ofensiva y defensivamente, así que hará lo que el equipo necesite para ganar partidos".

Buenas referencias de la ciudad y del entrenador

Respecto a por qué decidió venir a València tras disputar la Liga de verano de la NBA, recalcó que "la Liga de verano fue genial, pero el proyecto del Valencia BC es muy bueno, creo en todo lo que está haciendo el cuerpo técnico, parece que creen en mí, es una de las mejores Ligas del mundo y la Euroliga es obviamente una de las mejores competiciones del mundo también. Me han dado una oportunidad, solo quiero aprovecharla y ayudar a ganar partidos y competir".

Sobre las referencias que tenía del Valencia BC, añadió que "hablando con mis agentes, tenían distintas perspectivas, pero me dijeron lo bonita que es la ciudad, lo bueno que es el entrenador, otros jugadores de los que sabía de antes".

Respecto a lo que puede aportar al equipo, se definió como "un jugador emocionante, atlético, que defiende, anota un poco, que puede hacer un poco de todo".