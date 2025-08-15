Omar Lo continuará una temporada más en el Caja Rural CB Zamora

El Caja Rural CB Zamora anunció este sábado la renovación de Omar Lo, jugador estadounidense con pasaporte senegalés, que continuará defendiendo la pintura zamorana en la temporada 2025/26 en Primera FEB. Formado entre Estados Unidos y España, y con experiencia en varias categorías nacionales, Lo aporta energía, actividad defensiva y versatilidad, además de un conocimiento ya asentado del sistema del equipo. "La continuidad de Omar da diferentes opciones y físico en la rotación interior. Conoce la liga y el club, entiende lo que se necesita y su actividad y energía aporta muchas soluciones. Con una pretemporada completa que el año pasado no tuvo, se espera un mejor rendimiento en su segunda temporada”, señalaron desde el CBZ en una nota de prensa.

Omar llegó a Zamora como incorporación tardía antes del inicio liguero y fue creciendo a lo largo del curso. Se adaptó progresivamente a la rotación, asumiendo emparejamientos físicos en la pintura y aportando movilidad e intensidad. Participó en 33 partidos, con presencia regular en pista y buen rendimiento cerca del aro (acierto alto en tiros de dos) además de solidez en el rebote. El cuerpo técnico valora especialmente su capacidad para ajustar roles según las necesidades del partido y su capacidad para correr la pista.

Una carrera que empezó a los 7 años

El estadounidense comenzó a jugar al baloncesto con siete años. En High School pasó por Robert F. Kennedy (Los Ángeles, 2014/15). Posteriormente compitió en la NJCAA (JUCO) con Peninsula College (2015–2017), etapa en la que consolidó su físico y hábitos de trabajo.

Su salto a la NCAA llegó con Notre Dame de Namur (2017/18) y, después, con California Baptist University (2018–2020), donde completó su desarrollo en un contexto exigente. En España inició recorrido en Liga EBA con CB Tormes (2020/21) y UCAM Murcia “B” (2021/22), firmando dos campañas de impacto que le abrieron las puertas a categorías superiores. En LEB Plata destacó con Clínica Ponferrada SDP (2022/23) y, a continuación, dio el salto a LEB Oro con Hestia Menorca (2023/24).

Fuera de la pista, Omar Lo impulsa la Omar Lo Basketball Foundation, un proyecto con base en California que utiliza el baloncesto como herramienta de aprendizaje y cohesión para niños y jóvenes.

La iniciativa nació en la pista donde se formó en el instituto y crece cada verano con el apoyo de entrenadores locales, trabajando hábitos y valores que el propio jugador considera esenciales: disciplina, rutinas, trabajo en equipo y respeto. El programa cubre la participación de los chicos —equipaciones, pista y logística— y aspira a extenderse también a Senegal, país de origen de su familia

Queda un base y dops pivots

Con esta renovación, el Caja Rural CB Zamora asegura continuidad en su juego interior y sigue avanzando en la confección de la plantilla 2025/26, de cara al inicio de la pretemporada y los compromisos de preparación previstos por el cuerpo técnico.Con este anuncio, el Caja Rural CB Zamora suma su novena pieza junto a Jacob Round, Jonas Paukste, Josep Peris, Ty Roberts, Álvaro Martínez, Styrmir Snær Þrastarson, Joey Van Zegeren y Colby Rogers. Se trabaja en la incorporación de un base que complete la rotación exterior, y dos pivots que permitan tener una plantilla preparada para el próximo curso deportivo.