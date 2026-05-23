Olympiacos - Real Madrid: horario y dónde ver la Final Four de la Euroliga 2026 por TV y online

Olympiacos y Real Madrid se enfrentan este domingo 24 de mayo en la gran final de la Final Four de la Euroliga. Griegos y blancos buscarán hacerse con la gloria en el OAKA y coger el testigo del Fenerbahçe, vigente campeón del torneo. El equipo de Sergio Scariolo se encontrará un ambiente hostil, con mayoría de afición helena en las gradas, y con la difícil situación en cuanto a lesiones en el juego interior. Te contamos a qué hora juega el Real Madrid contra Olympiacos y dónde ver online y en vivo el partido en España.

Olympiacos y Real Madrid se enfrentarán en la final de la Euroliga / EFE

La Euroliga llega a su partido final congregando a Olympiacos y Real Madrid, dos de los mejores equipos del continente. Los griegos, que pretenden profanar el pabellón de Panathinaikos, su eterno rival, llegan al partido por el título con la confianza de poner punto final a una sequía europea que viene durando 13 años. La última Euroliga conquistada por el conjunto del Pireo fue en 2013, en Londres, también contra el Real Madrid.

Olympiacos barrió al Fenerbahçe de Jasikevicius en semifinales

Aquel equipo estaba entrenado por un Georgios Bartzokas que vuelve a estar en el banquillo de Olympiacos. Los griegos se deshicieron del Fenerbahçe en las semifinales por un contundente 79-61 liderados por Alec Peters, Sasha Vezenkov y Tyler Dorsey, autores de 17, 16 y 15 puntos, respectivamente.

Olympiacos buscará acabar con 13 años de sequía en Europa / EFE

El partido viene marcado por las ausencias del Real Madrid en su juego interior. A las bajas ya conocidas por lesión de Edy Tavares y Alex Len, Scariolo perdió en 'semis' a Usman Garuba, afectado por una lesión en el Aquiles de su pierna izquierda. El drama es total, y tras haber cuidado bien la rotación durante toda la temporada, el conjunto blanco saltará a la final de la Euroliga sin ninguno de sus tres pívots.

Victoria blanca en 'semis' ante Valencia Basket

En semifinales, el Real Madrid derrotó al Valencia Basket por 90-105. Mario Hezonja firmó su anotación más alta en un partido de final a cuatro de la Euroliga, consiguiendo 25 puntos. Trey Lyles, con 17, y Gabriel Deck, con 16, fueron también importantes en la anotación.

Mario Hezonja fue el máximo anotador del partido / GEORGIA PANAGOPOULOU

El Real Madrid busca su duodécima Copa de Europa. La última la lograron en 2023, precisamente ante un Olympiacos al que derrotaron con una canasta de Sergio Llull en los últimos segundos de partido. Por su parte, Olympiacos buscará alcanzar la gloria continental y levantar su cuarto cetro europeo.

¿A qué hora se juega el Olympiacos - Real Madrid de Euroliga?

El partido entre Olympiacos y Real Madrid, correspondiente a la final de la Final Four de la Euroliga, se disputará en el OAKA este domingo 24 de mayo a partir de las 20:00h horas (CEST).

¿Dónde ver la Euroliga por TV?

En España, el partido de la Euroliga entre Olympiacos y Real Madrid correspondiente a la final de la Final Four de la Euroliga se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, en el canal Movistar+ (dial 7).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.