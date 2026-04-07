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Baloncesto
Olympiacos - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
Olympiacos y Real Madrid se enfrentan en el Pabellón de la Paz y la Amistad en la 36ª jornada de la Euroliga
Albert Miranda
Olympiacos y Real Madrid se enfrentan en el Pabellón de la Paz y la Amistad en la 36ª jornada de la Euroliga.
Olympiacos - Real Madrid | 27-14 8'
Canasta de Garuba para recortar distancias.
Olympiacos - Real Madrid | 27-12 7'
¡OTRO TRIPLEEE DE OLYMPIAAACOOOS!
Olympiacos - Real Madrid | 24-9 7'
¡PERO QUÉ BARBARIDAD DE DORSEY! ¡OTRO TRIPLE DESDEEEE SUUUU CAAASAAAAAAA!
Olympiacos - Real Madrid | 21-9 7'
¡TRIPLAZOOOOOO DE DORSEEEEEY!
Olympiacos - Real Madrid | 18-9 7'
¡TRIPLEEEE DE LYLEEEEESSSS!
Olympiacos - Real Madrid | 18-6 6'
Un partido donde ambos equipos se juegan el liderato junto al Fenerbahce. Quien gane el encuentro, puede dormir líder.
Olympiacos - Real Madrid | 15-6 6'
¡Muuuuy bueeenas tardes! Arrancamos la narración del partido entre el Olympiacos y el Real Madrid. Disculpen las molestias.