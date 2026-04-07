Olympiacos - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo

Olympiacos y Real Madrid se enfrentan en el Pabellón de la Paz y la Amistad en la 36ª jornada de la Euroliga.

Olympiacos - Real Madrid | 27-14 8' Canasta de Garuba para recortar distancias.

Olympiacos - Real Madrid | 27-12 7' ¡OTRO TRIPLEEE DE OLYMPIAAACOOOS!

Olympiacos - Real Madrid | 24-9 7' ¡PERO QUÉ BARBARIDAD DE DORSEY! ¡OTRO TRIPLE DESDEEEE SUUUU CAAASAAAAAAA!

Olympiacos - Real Madrid | 21-9 7' ¡TRIPLAZOOOOOO DE DORSEEEEEY!

Olympiacos - Real Madrid | 18-9 7' ¡TRIPLEEEE DE LYLEEEEESSSS!

Olympiacos - Real Madrid | 18-6 6' Un partido donde ambos equipos se juegan el liderato junto al Fenerbahce. Quien gane el encuentro, puede dormir líder.