Olympiacos - Real Madrid, en directo: final de la Final Four de la Euroliga 2026, en vivo hoy

Palabras de Sergio Scariolo

Palabras de Scariolo antes de la final

''Todo pasa por reducir la presencia en pintura. Hemos llegado hasta aquí con un trabajo de mucha calidad.

''Hemos tenido que revolucionar todo y cambiar todo a nivel táctico. Me encuentro muy tranquilo en la manera en la que entramos, los que estamos aquí.

''Vamos a competir y obviamente necesitamos acierto''

''Garuba está pendiente de hacerse las pruebas. Él es una persona alegre y es un momento duro pero ha sentido el apoyo de sus compañeros y del club''

''Olympiacos demuestra que lleva 5 años con el mismo entrenador y que lleva mucho tiempo jugando juntos los jugadores clave. Es un equipo que se nota que tiene un roster muy profundo''