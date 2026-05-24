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Olympiacos - Real Madrid, en directo: final de la Final Four de la Euroliga 2026, en vivo hoy
Olympiacos y Real Madrid se enfrentan en el OAKA en la gran final de la Euroliga
Sergi Bescós I Lázaro
Olympiacos y Real Madrid se enfrentan en el OAKA en la gran final de la Euroliga.
¡Este es el 5 de Olympiacos!
¡Ya tenemos el 5 incial de Olympiacos!
Walkup, Dorsey, Papanikolau, Vezenkov y Milutinov
Y ahora es Olympiacos quién se presenta en la pista. Prácticamente toda la granda coreando la presentación de sus jugadores
¡Turno para la presentación en la pista de los jugadores blancos!
¡Ya tenemos el 5 titular de Scariolo!
¡Este es el 5 inicial del Madrid!
¡Empieza el show inicial de la gran final de la Euroliga! Muchos colores, bailarines, Dj y música a tope antes del partido.
Olympiacos disfrua de una dupla de oro que puede hacer mucho daño a los de Scariolo. Sasha Vezenkov y Alec Peters, dos jugadores con un nivel anotador muy alto y que llegan al partido en un gran momento individual.
Ambos equipos ya calientan sobre la pista. ¡Ambientazo brutal en el Telekom Center! Clara mayoría de aficionados de Olympiacos. Los blancos juegan la final ''de visitante''.
Palabras de Sergio Scariolo
Palabras de Scariolo antes de la final
''Todo pasa por reducir la presencia en pintura. Hemos llegado hasta aquí con un trabajo de mucha calidad.
''Hemos tenido que revolucionar todo y cambiar todo a nivel táctico. Me encuentro muy tranquilo en la manera en la que entramos, los que estamos aquí.
''Vamos a competir y obviamente necesitamos acierto''
''Garuba está pendiente de hacerse las pruebas. Él es una persona alegre y es un momento duro pero ha sentido el apoyo de sus compañeros y del club''
''Olympiacos demuestra que lleva 5 años con el mismo entrenador y que lleva mucho tiempo jugando juntos los jugadores clave. Es un equipo que se nota que tiene un roster muy profundo''
La Gran Final de la Euroliga
Ha llegado el gran día. El Telekom Center de Atenas se viste de gala para la gran final de la Euroliga. Los blancos buscan conquistar su décimo segundo título europeo. Los de Scariolo, que suman 4 finales en las últimos 5 temporadas, llegan al partido con bajas muy sensibles pero con una capacidad competitiva enorme.
Por otro lado, Olympiacos viene de disputar su quinta Final Four consecutiva y encara la final con un arsenal ofensivo de un nivel altísimo. Los de Bartzokas buscarán levantar la copa 13 años después.
En este enlace podéis encontrar la previa del gran partido con el que se terminará otra temporada apasionante de la Euroliga
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