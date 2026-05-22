Baloncesto
Olympiacos, a la final de la Euroliga tras barrer al Fenerbahçe de Jasikevicius
El conjunto griego fue superior desde el inicio y batió al vigente campeón por 79-61 liderado por Alec Peters (17), Sasha Vezenkov (16) y Tyler Dorsey (15)
Olympiacos se convirtió, de manera merecida, en el primer finalista de la Final Four de la Euroliga 2026 tras derrotar de manera contundente al Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius por 79-61. Los locales batieron al vigente campeón desde el inicio, aprovechando los pobres arranques de primer, segundo y tercer cuarto del conjunto turco. Los de Georgios Bartzokas, claramente superiores, tuvieron a Alec Peters (17), Sasha Vezenkov (16) y Tyler Dorsey (15) como máximos anotadores, mientras que Tarik Biberovic fue el mejor de 'Fener' con 17 tantos.
EUROLIGA
OLY
FEN
|OLYMPIACOS, 79
|(18 + 33 + 23 + 23): Walkup (2), Dorsey (15), Papanikolau (-), Vezenkov (16), Milutinov (6) -cinco inicial- Ward (10), Peters (17), Joseph (-), Hall (-), McKissic (1), Jones (2) y Fournier (10).
|FENERBAHÇE, 61
|(12 + 24 + 17 + 20): Devon Hall (-), Biberovic (17), Horton-Tucker (16), Nicolo Melli (7), Birch (3) -cinco inicial-; Baldwin IV (10), Boston Jr.(-), De Colo (6), Bitim (5), Jantunen, Silva (2) y Colson.
Los nervios por abrir la Final Four pasaron factura a ambos equipos en el inicio de la semifinal. Se tardó dos minutos en inaugurar el marcador, y Olympiacos se pudo despejar antes que Fenerbahçe gracias a dos triples consecutivos de Tyler Dorsey (8-0). Se distanciaba el cuadro local, mucho más intenso y más preciso que el equipo de un Sarunas Jasikevicius que no lograba dar con la tecla.
De Colo, al rescate de Jasikevicius
Arrancó Olympiacos con un 12-0 que rompió Nando De Colo en el que podía ser su último partido de Euroliga a pocas semanas de retirarse. Le sentó genial al equipo su entrada en cancha, y tras casi siete minutos sin anotar, el galo encontró a Khem Birch para que machacase a placer. De Colo se echó el equipo a las espaldas y lideró un parcial de 6-12 que permitió que Olympiacos tan solo mandase por seis tantos (18-12) tras el primer asalto. Para 'Saras' y sus jugadores, el marcador era, de largo, la mejor noticia tras los diez minutos iniciales.
Olympiacos buscaba reaccionar, y volvieron a recuperar el dominio del encuentro, de nuevo ante un Fenerbahçe apagado en el inicio de periodo. Tyler Dorsey había sido protagonista en el cuarto inicial con 11 puntos, y le recogió el testigo un Alec Peters inspirado con su lanzamiento. Jasikevicius estaba cariacontecido clavado en la banda, y los de Bartzokas amenazaban con romper el partido (29-12).
Otro mal arranque de cuarto de 'Fener'
Fue Chris Silva quien terminó la sequía de seis minutos sin volver a anotar. Tarik Biberovic disparó desde la línea de triple, y Nicolo Melli, con un aro pasado, se apuntó la última canasta de la primera mitad que se cerró con un 33-24 favorable a Olympiacos. Tras los 20 minutos iniciales, dio la sensación de que los griegos habían sido más superiores de lo que reflejaba el electrónico, pero que 'Fener' estaba ahí y que el arranque del tercer cuarto podía empezar a decantar la semifinal en caso de una nueva 'pájara' turca.
No cambió el guion del encuentro. Olympiacos fue el único equipo que salió de vestuarios, y Sasha Vezenkov y Dorsey fueron letales para infligirle al 'Fener' un parcial de 9-0 en los dos minutos iniciales de periodo que obligaron a Jasikevicius a parar el duelo: ganaban los locales por 18 puntos de diferencia (42-24). Llegaron a mandar por 20, y el cuadro turco, que estaba en la lona, debía despertar antes de que fuese más tarde. Y lo hizo.
Aparición estrella de Vezenkov
En el peor momento de los otomanos, llegó un parcial de 0-10 con triples de Biberovic y De Colo. En pocos minutos, ya llovía menos para Fenerbahçe (44-34). Se estaba complicando la vida Olympiacos viendo como su ventaja se había reducido a la mitad en un abrir y cerrar de ojos, pero entonces, Vezenkov entró en escena con dos canastas consecutivas que oxigenaron a su equipo, y que obligaron a Jasikevicius a parar el partido para ordenar en pista a sus jugadores (48-34). Pareció un ligero oasis, ya que Bartzokas y sus jugadores terminaron bien el periodo, con un Vezenkov desatado (14 puntos en el cuarto) que situó el 56-41 con el que se entró al asalto final.
Saltó la noticia al inicio del último periodo, con un parcial de 0-8 liderado por Biberovic, con un triple y un 2+1 consecutivos, y un contraataque de Horton-Tucker que encendieron las alarmas para Olympiacos con tan solo 90 segundos transcurridos (56-49). Pero Milutinov, desde la línea de persona, y Evan Fournier, con un triple frontal, volvieron a disparar a los griegos en el marcador, obligando a Jasikevicius a parar el choque (61-49).
No lograban reaccionar los turcos, y los recursos ofensivos del cuadro del Pireo parecían infinitos: Peters anotó su quinto y sexto tiro del partido sin fallo, y un 2+1 de Tyson Ward situó un 69-52 a falta de cuatro minutos y medio que ya empezaba a ser definitivo. No hubo tiempo para una épica remontada de Jasikevicius y sus jugadores, Olympiacos no se dejó ir, y Fenerbahçe acabó sacando la bandera blanca. 79-61, y los griegos, primeros finalistas de manera más que merecida.
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