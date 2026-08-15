Olivier Sarr desvela los motivos por los que fichó por el Real Madrid: "Es el club más grande de Europa"

Olivier Sarr ya es nuevo jugador del Real Madrid. El pívot francés concedió su primera entrevista a Realmadrid TV tras hacerse oficial su llegada al conjunto blanco y reconoció estar “muy emocionado” por incorporarse a uno de los grandes referentes del baloncesto europeo.

“He elegido el Real Madrid porque es una gran oportunidad, es el club más grande de Europa y estoy muy emocionado por unirme a un club tan prestigioso. Significa mucho, parte de mi familia es española y mi hermano jugó en la cantera”, explicó el interior francés.

Sarr llega al conjunto blanco con ganas de competir y aportar desde el primer momento. “Soy un competidor, juego duro, hago todo lo que necesite el equipo para ganar los partidos y soy versátil”, aseguró. Sus objetivos están claros: “Competir, ayudar al equipo a ganar y jugar los partidos más grandes posibles”.

Olivier Sarr, nuevo jugador del Real Madrid / Real Madrid

El cambio de la NBA al baloncesto europeo supondrá un nuevo reto para el francés, aunque no parte de cero. “Crecí con las reglas y los partidos FIBA así que creo que va a ser un reto pero estoy muy emocionado. Jugar duro y escuchar lo que el equipo necesite que haga”, señaló.

Con ganas de debutar en la Euroliga

Uno de sus grandes alicientes será disputar la Euroliga. “Tengo muchas ganas de jugar. Muchos jugadores contra los que jugué en Estados Unidos la jugaron y obviamente el nivel de Europa es muy alto. Estoy deseando empezar”, reconoció Sarr, que espera poder adaptarse rápidamente a su nuevo escenario.

Oliver Sarr seguirá su carrera en Europa / Cleveland Charge

Su hermano Alex y Theo Maledon, claves en su desembarco blanco

La familia también ha tenido un papel importante en su decisión. Su hermano pasó por la cantera madridista y le ha trasladado de primera mano sus sensaciones sobre el club. “Con mi hermano hablo a diario y ha estado conmigo durante todo el proceso de decisión. Me ha hablado mucho de lo buenas que son las instalaciones, de la gente y de la organización. Para mí no hubo ninguna duda”.

En su adaptación también tendrá un aliado conocido como Théo Maledon, con quien coincidió en Oklahoma City Thunder. “Es una de las razones por las que estoy aquí. Hizo mucho trabajo para convencerme y lo hizo muy bien. Siempre es una gran ayuda cuando conoces a alguien en el equipo”, explicó Sarr.

Theo Maledon, ante Chris Duarte en el Real Madrid - Unicaja de Liga Endesa / EFE

El nuevo jugador madridista ya tiene ganas de comenzar esta nueva etapa y cerrar su presentación con un mensaje directo a la afición: “Madridistas, soy Olivier y estoy muy emocionado de unirme al equipo. ¡Hala Madrid!”.