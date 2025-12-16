En Directo
Baloncesto
Olimpia Milano - Real Madrid, en directo: sigue el partido de la Euroliga en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la 16ª jornada entre EA7 Emporio Armani Milan y Real Madrid
Albert Miranda
Olimpia Milano y Real Madrid se enfrentan en Milán en la 16ª jornada de la Euroliga.
Olimpia Milano-Madrid Euroliga | 27' 59-50
¡Tripleeee de Campazzooooooo! Rebaja la distancia de los diez puntos. Se sitúa a nueve puntos.
Olimpia Milano-Madrid Euroliga | 25' 57-47
Tiempo muerto en el pabellón. En este tercer cuarto, el madrid va ganando 7-8.
Olimpia Milano-Madrid Euroliga | 24' 57-47
¡Otroooo tripleee del Reaaaal Madriiid! En este caso fue Deck para poner a los blancos a 10 puntos.
Olimpia Milano-Madrid Euroliga | 23' 57-44
¡Tripleeeee de Abaldeee para cortar la mala racha de puntuación!
Olimpia Milano-Madrid Euroliga | 21' 55-41
El Real Madrid está defendiendo mucho mejor en estos primeros minutos de la segunda parte. Sin emabrgo, tiene que mejorar mucho a nivel ofensivo. Más 14 de diferencia.
Olimpia Milano-Madrid Euroliga | 21' 53-39
La segunda parte está siendo mucho más igualada, pero el Real Madrid aún no ha conseguido anotar.
Olimpia Milano-Madrid Euroliga | 21' 50-39
¡Arranca el terceeer cuarto y la segundaa partee!
Olimpia Milano-Madrid Euroliga | 20' 50-39
Por otro lado, otros jugadores tienen que entrar en puntuación porque ahora mismo solo están Lyles y Campazzo. El primero con 14 puntos y el segundo con 11.
Olimpia Milano-Madrid Euroliga | 20' 50-39
Sergio Scariolo tendrá que ajustar muchos movimientos para poder sacar el partido adelante. El Real Madrid ha sido mejor durante 5 minutos. A partir del minuto 5, ha bajado mucho la intensidad y el Milán lo ha aprovechado. Sobre todo desde la línea 3. Con una estadística de 7/11.
Olimpia Milano-Madrid Euroliga | 20' 50-39
¡Finaaaaal del segundo cuartoo y de la primeraaa parteee!
- El Madrid ya ha elegido al sustituto de Xabi Alonso
- Eric, Ferran, Pedri, Olmo y Gavi, protagonistas en el palco de las Premier Padel Tour Finals
- Descartada la opción Casadó
- Daniela Svedin Figo: 'Mi padre nos decía que iba a ser el número uno
- La convocatoria del Barça ante el Guadalajara
- Rotación masiva, pero con casi toda la artillería a Guadalajara
- Abraham González, exjugador del Barça de Guardiola: 'Me dijo: ¿Eres el nuevo Iniesta? Como él no juega; tú tampoco
- Ander Basurto, culturista: 'Llevo 5 años haciendo más de 20.000 pasos diarios. Hacer 10.000 es imposible, me sienta hasta mal la comida, no soy una persona normal