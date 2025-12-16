Olimpia Milano - Real Madrid, en directo: sigue el partido de la Euroliga en vivo hoy

Olimpia Milano-Madrid Euroliga | 20' 50-39

Sergio Scariolo tendrá que ajustar muchos movimientos para poder sacar el partido adelante. El Real Madrid ha sido mejor durante 5 minutos. A partir del minuto 5, ha bajado mucho la intensidad y el Milán lo ha aprovechado. Sobre todo desde la línea 3. Con una estadística de 7/11.