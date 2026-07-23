Así es Olek Balcerowski, la 'torre' que impulsa al Barça de Sekulic

Si el Barça de basket había perdido algo de altura con la marcha de Youssoupha Fall, ya tiene a su nueva 'torre'. Ese es Olek Balcerowski, el segundo pívot que se une al proyecto culé procedente de Unicaja. Un jugador interesante que permitirá al equipo amenazar con uno de sus '5' desde el exterior, gracias a su agilidad y por su decente tiro desde más allá de los 6,75 metros.

A falta de conocer quién será el pívot titular del equipo para la próxima temporada, un papel que iba a lucir Moses Wright, Nebo y Balcerowski son dos relevos que mejoran a Fall y Hernangómez. El polaco aporta altura y juventud a la plantilla, con apenas 25 años, y que todavía no ha alcanzado su plenitud en el mundo del baloncesto. En Málaga contaba con la ficha más alta del equipo.

Olek Balcerowski ficha por el Barça hasta 2028. / Barça Basket

Este último aspecto es el que ha decantado la balanza para que el Barça se haya lanzado a por su fichaje. Además, cuenta con unas grandes características físicas, algo que ya demostró en su etapa anterior a la de Unicaja. Y es que el polaco ya puede decir que es campeón de Europa, una hazaña que consiguió en el año 2024, derrotando precisamente al que será su máximo rival: el Real Madrid.

Aunque tuviera una etapa en Atenas, Balcerowski se ha formado en España, por lo que cuenta como 'cupo'. Un jugador criado en Gran Canaria, desde las categorías inferiores hasta el primer equipo. Se puede considerar un 'anti-Tavares', un perfil que suele buscar el Barça de basket para contrarrestar el dominio del caboverdiano en la zona. De hecho, ha tenido buenas actuaciones contra él.

Olek Balcerowski y Willy Hernangómez podrían tomar caminos inversos / ACB Photo - Judit Cartiel

Sus números han seguido una dinámica ascendente y esta temporada ha batido su récord de anotación personal. Por primera vez, ha superado los 10 puntos por encuentro en Liga Endesa, además de promediar 3,4 rebotes y una asistencia. En la Champions League ha llegado hasta los 11,6 puntos durante la temporada regular sin ser un jugador que sobrepase los 20 minutos en pista.

Un jugador de "un nivel superior a Unicaja"

"Seguramente hay partidos que me gustaría jugar mejor, es normal, y siempre he dicho que mi foco es estar más regular en la pista. Puede ser que esté irregular, pero estoy en la línea de seguir mejorando y ser más importante", comentaba hace tres meses Balcerowski sobre su rendimiento con Unicaja. El polaco acabó el curso a buen nivel, destacando en los playoffs de ACB.

Ibon Navarro ha destacado más de una vez que si fuera un jugador plenamente maduro, probablemente no estaría en Unicaja. Es ahora cuando puede dar un paso importante en su carrera, en un proyecto nuevo que le permite regresar a la máxima competición europea. Con sus 2,16 metros de altura, el Barça tiene a un nuevo gigante con hambre de dominar la zona.