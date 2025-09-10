Olek Balcerowski ya está en Málaga. Menos de 24 horas después de la derrota de Polonia, este martes, en los cuartos de final del Eurobasket, ante Turquía, el pívot internacional del Unicaja ha aterrizado en la capital de la Costa del Sol para incorporarse a la pretemporada del Unicaja.

Balcerowski cerró en octavos de final un Eurobasket en el que ha tenido un rol muy protagonista en cuanto a minutos se refiere sobre el parqué, siendo un jugador clave en los esquemas de su seleccionador, Igor Milicic. Olek ha firmado unos promedios de 7.1 puntos, 5.1 rebotes y 8.8 de valoración, por partido.

Regreso exprés

La verdad es que Balcerowski no ha perdido el tiempo y ha querido llegar lo antes posible a Málaga. Sin pasar por Polonia, Olek ha viajado directamente desde Riga, con el objetivo de poder entrenar con el equipo lo antes posible.

Nada más quedar eliminado del Eurobasket, en la zona mixta del pabellón de Riga, Balcerowski comenzó a hablar en clave Unicaja: "Estoy con mucha alegría, muchas expectativas, ya toca estar con mis compañeros, con todo el mundo. Estoy supercontento de volver a Málaga un año más y trabajar de nuevo con ellos".

Balcerowski tendrá la tarde del miércoles de descanso y será en la sesión de este jueves en el Palacio Martín Carpena cuando se una a sus compañeros, conozca a los cuatro nuevos fichajes y comience su trabajo de pretemporada.

Plantilla completa

Con la llegada del polaco, Ibon Navarro ya tiene a sus órdenes a los 13 profesionales que forman la plantilla del Unicaja para la inminente temporada 2025/2026. Es verdad que Nihad Djedovic tiene una lesión en el sóleo, que Alberto Díaz todavía arrastra las mismas molestias que le impidieron jugar con España el Eurobasket y que Xavier Castañeda ha estado varios días fuera de la dinámica del equipo por un proceso vírico que le impide estar al cien por cien, pero al menos el técnico vasco ya cuenta con todos sus jugadores en Málaga para comenzar a construir.

Copa Andalucía

El Unicaja jugará el próximo sábado a las 12.30 horas la Copa de Andalucía, en Córdoba, contra el Coviran Granada. Será ya el último partido amistoso antes de encarar la próxima semana la Copa Intercontinental FIBA de Singapur, el primer título que buscará levantar el club de Los Guindos en la inminente campaña. En esa cita de Córdoba es casi seguro que tendrá sus primeros minutos de la pretemporada Balcerowski, para así reordenar los roles de los jugadores interiores antes de empezar la competición oficial.