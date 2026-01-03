Oklahoma se pasea ante unos Warriors sin Curry y los Hawks asaltan Nueva York

Los Oklahoma City Thunder dominaron 131-94 este viernes en su visita a unos Golden State Warriors sin Steph Curry, Jimmy Butler ni Draymond Green, en una jornada de la NBA en la que los New York Knicks se estrellaron en casa contra los Atlanta Hawks.

La canasta decisiva de Giannis Antetokounmpo para la victoria de los Milwaukee Bucks contra los Charlotte Hornets también destacó en la noche de la NBA. Los Thunder, vigentes campeones, no dieron opción a los Warriors en el Chase Center de San Francisco, en un cruce que quedó descafeinado por las ausencias ilustres de los locales.

Curry no jugó por molestias de tobillo, Butler por un problema de salud y Green no saltó a la pista para gestionar energías, lo que abrió el camino hacia un cómodo triunfo de los Thunder. Shai Gilgeous Alexander lució su efectividad con 30 puntos en 28 minutos (10 de 20 en tiros de campo), y Chet Holmgren aportó un doble doble de quince puntos y quince rebotes para los líderes del Oeste, que alcanzaron las 30 victorias en esta campaña, con tan solo cinco derrotas.

Con el serbio Nikola Jokic baja al menos cuatro semanas por un problema de rodilla, los Denver Nuggets cayeron 108-113 en su visita a los Cleveland Cavaliers, pese a los 34 puntos y seis triples de Jamal Murray. Donovan Mitchell llevó de la mano a los Cavaliers con 33 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, con catorce de 24 en tiros de campo y cinco triples.

Los Hawks asaltan el Madison Square Garden

Los Atlanta Hawks dieron la sorpresa con un autoritario triunfo por 111-99 en el Madison Square Garden contra los New York Knicks, impulsados por 23 puntos de Nickeil Alexander-Walker y de Onyeka Okongwu, y por un triple doble de 18 puntos, diez rebotes y once asistencias de Jalen Johnson.

Hubo más tensión en Milwaukee, donde los Bucks se llevaron el duelo contra los Charlotte Hornets (122-121) con canasta decisiva de Giannis Antetokounmpo a falta de cinco segundos para el final. Miles Bridges dio un punto de ventaja a los Hornets con nueve segundos por jugar, pero Giannis tuvo la última palabra con un espectacular 'alley-oop' a pase de Kevin Porter Jr.

Antetokounmpo añadió cinco asistencias a sus 30 puntos y diez rebotes en 29 minutos en pista en el Fiserv Forum y los Bucks incrementaron su balance a 15-20 para presionar por la zona de postemporada en el Este de la NBA.

Los Spurs cumplen sin Wemby

La baja de Wembanyama, ausente tras su lesión en la rodilla izquierda sufrida el pasado miércoles, no impidió a los San Antonio Spurs salir ganadores de su visita a los Indiana Pacers (123-113).

Wembanyama no viajó con el equipo texano a Indianápolis tras sufrir una peligrosa torsión en la rodilla izquierda en el cuarto período del partido ganado 134-132 a los New York Knicks. El francés se sometió a exámenes el jueves que excluyeron el riesgo de problemas de ligamentos.

Sin él, los Spurs triunfaron contra los Pacers al ritmo de De'Aaron Fox, Dylan Harper y Stephon Castle. Fox selló 24 puntos, Harper aportó 22 y Caste, 19 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias. Indiana lleva once derrotas consecutivas y es colista del Este con un balance de 6-29.

En la penúltima plaza se colocan los Washington Wizards (9-24), que este mismo viernes doblegaron 119-99 a los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández, antepenúltimos (10-22). Entre los demás resultados de la noche, los Chicago Bulls doblegaron 121-114 a los Orlando Magic, los Portland Trail Blazers del brasileño Tiago Splitter ganaron 122-109 en el campo de los New Orleans Pelicans con 34 puntos de Deni Avdija y los Phoenix Suns impusieron su ley contra los Sacramento Kings (129-102) con 33 puntos de Devin Booker.