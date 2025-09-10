BALONCESTO
Oficial: Trey Lyles completa el juego interior del Madrid
El exNBA firma por una temporada
Poco a poco, el Real Madrid va sumando sus últimas piezas y, de esta manera, también va cerrando su plantilla para la nueva temporada 2025-26. Perfiles complementarios pero de mucha calidad que pueden suponer un salto de calidad realmente importante. Para el juego interior, el elegido ha sido Trey Lyles, que ha sido anunciado esta tarde y firma por una temporada.
Se trata de un jugador que, hasta el momento, ha competido durante toda su carrera deportiva en la NBA. Son 11 años en la que es considerada la mejor liga del mundo, divididos entre Utah Jazz (2), Denver Nuggets (2), San Antonio Spurs (2), Detroit Pistons (1) y Sacramento Kings (4). La pasada temporada promedió 6.5 puntos y 4.6 rebotes para 9.2 de valoración en casi 20 minutos por partido, pero no clasificaron para el play-off. A sus 29 años, aunque cumplirá treinta el próximo 5 de noviembre, cruza el charco hacia Europa para debutar en el Viejo Continente de la mano del vigente campeón de la Liga Endesa, el Real Madrid. También es internacional con su país, Canadá, pero con un papel más residual.
Contando con Garuba, Okeke, Almansa, Fernando y Tavares, Lyles es un perfil distinto. Es un ala-pívot alto, de 2'09 metros, con buena mano y capacidad para abrir el campo, demostrándolo con buen acierto desde más allá de la línea de 6'75 (36'3%, en las últimas 4 temporadas). Echando la vista para atrás, por su físico y sus habilidades se le podría comparar con dos ex como Anthony Randolph y Trey Thompkins. En sus primeras palabras para la afición merengue, se ha mostrado "contento y emocionado por salir a jugar".
Jordan Loyd, el último deseo
El Real Madrid busca un escolta para una plantilla que no va faltada de calidad, pero sí de un especialista tirador y con capacidad para salir de bloqueos indirectos y lanzar (un perfil Jaycee Carroll). Como se conoce en inglés, un especialista en el "catch and shoot". Jordan Loyd encaja a la perfección con el perfil. Es un jugador más que contrastado en Europa y que se ha mostrado muy regular en todos los equipos por los que ha pasado. En las últimas tres temporadas en AS Mónaco, su actual equipo, ha promediado 12.0 puntos (43,3% T3), 3.0 capturas y 2.6 asistencias para 13.1 de valoración en 21 minutos. Asimismo, acaba de ser eliminado del Eurobasket, donde ha participado con Polonia, promediando 22.4 puntos, 3.3 rebotes y 2.0 asistencias para 18.6 de valoración en poco más de 22 minutos por encuentro. En la derrota en cuartos de final contra Turquía (91-77), terminó con 19 puntos (aunque 1/7 en triples) y 15 de valoración en 34 minutos.
