Oficial: Tiago Splitter ficha por los Chicago Bulls y deja al Madrid con una opción menos

Las competiciones terminan, pero dan paso a otra fase del año tan o más importante que la temporada misma. El verano depara miles de movimientos con los que todos los equipos buscan configurar la mejor plantilla posible para alcanzar sus objetivos. En este puzzle, la primera pieza a cerrar y la más importante es la del entrenador. Y los Chicago Bulls ya lo tienen, al haber cerrado la contratación de un Tiago Splitter que también tenía la opción de volver a Europa.

Un buen entrenador es la base de todo. Y bien lo saben en Portland. Tras 4 temporadas pésimas, ficharon a Tiago Splitter como entrenador ayudante tras su exitosa temporada en París Basketball, aunque en septiembre pasó a ser entrenador jefe debido a la detención federal de Chauncey Billups. Desde la campaña 20-21, en la que terminaron con un balance positivo de 42 victorias y 30 derrotas y donde cayeron en la primera ronda de la pelea por el título ante Denver Nuggets, los Trail Blazers no eran un equipo competitivo y no disputaban el play-off. Sin embargo, la llegada de Splitter fue clave para darle la vuelta a la situación.

Éxito tras éxito

Con un equipo bien compacto con hombres experimentados de gran calidad (Jrue Holiday, Damian Lillard y Jerami Grant) y jugadores jóvenes con mucha hambre y desparpajo (Scoot Henderson, Deni Avdija, Toumani Camara o Shaedon Sharpe), la franquicia de Oregon fue ganándose el respeto de los rivales con el paso de los partidos. Finalmente, un buen balance de 42-40 le permitió ocupar la 8ª posición y disputar el play-in, donde venció a los Phoneix Suns (110-114) en la eliminatoria de acceso directo al play-off. Sin embargo, en octavos de final toparon con los finalistas San Antonio Spurs y les barrieron con un 4-1.

En Chicago se encontrará una situación muy similar a la que había en Portland cuando llegó. 4 temporadas sin play-off son demasiadas para una franquícia tan legendaria. Ni el respetado Billy Donovan ha logrado drle la vuelto, firmando un triste balance de 31 victorias y 51 derrotas en la última fase regular. Los Bulls tiene 6 campeonatos en sus vitrinas y, en pleno proceso de regeneración con jóvenes talentos como Matas Buzelis, Josh Giddey o Anfernee Simons, Tiago Splitter parece ser el entrenador ideal para dar un giro de 180 grados y convertir la 51 derrotas en vitorias.

Al fin y al cabo, es la segunda etapa NBA como entrenador para el brasileño, que en sus primeros años ya fue entrenador asistente de Brooklyn Nets y Houston Rockets entre 2019 y 2024. Al finalizar la temporada, voló hacia Europa para estrenarse como primer entrenador en el Viejo Continente al mando de París Basketball en la 24-25. Leyenda de Baskonia como jugador, logró la liga francesa -la Betclic Élite- y disputó el play-off de la Euroliga en su temporada de debut en la competición, aunque el Fenerbahçe de Jasikevicius les superó con claridad (3-0).

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Interés blanco

El gran trabajo de Splitter también ha tenido repercusión en Europa. Respetado por su etapa en la capital francesa, los equipos más importantes lo tienen en buena consideración. Uno de ellos es el Real Madrid. Los blancos, tras la decepcionante temporada sin títulos pese al desembolso de 46 millones en la plantilla, no tienen clara la continuidad de Sergio Scariolo. Sin todavía haber confirmado la continuidad del técnico hispanoitaliano, el portal 'Encestando' ha dado a conocer que era una de las opciones que valoraba seriamente en los últimos días el director deportivo Sergio Rodríguez. Sin embargo, ante los recientes acontecimientos, deberá seguir buscando opciones.