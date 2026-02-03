Oficial: termina la etapa de Sam Dekker en el Joventut

Sam Dekker ya es historia del Joventut de Badalona. Se acabó uno de los culebrones de la temporada. Club y jugador han protagonizado una historia que ha tenido momentos de todo tipo. El norteamericano llegó al Joventut en noviembre de 2024, y tras firmar un contrato temporal, extendió su vínculo después de rendir a un muy alto nivel.

Sin embargo, en la presente temporada, y con fichajes de renombre como el de Ricky Rubio o Cameron Hunt, Dekker no ha sido capaz de rendir al mismo nivel, y su aportación en cancha ha ido muy a menos, quedándose en 4,6 puntos de media. Incluso estuvo partidos consecutivos sin disputar minutos. Cabe recordar que Dekker era una de las fichas más altas de la plantilla.

La despedida más emocional

A pesar de que no ha sido el final deseado, Dekker compartió en sus redes sociales una carta muy emotiva, dirigiéndose a la afición del Joventut:

"Quiero muchísimo a la afición de la Penya. Me habéis apoyado desde el primer día. Recibisteis a mi familia con los brazos abiertos. Me animasteis en los buenos momentos y me animasteis en los malos. No ha sido el año que imaginé para mí ni para el equipo, ni dentro ni fuera de la cancha. Siempre amaré a Badalona y a la Penya; los chicos del vestuario me animaron a seguir adelante este año cada día. Son amistades que guardaré con cariño para siempre. Espero que todos tengan buenos recuerdos de mi tiempo aquí. Sé que los tendré", son algunas de las frases que publicó el jugador.

Unas molestias en el hombro, el presunto motivo del adiós

Según anunció el Joventut en su comunicado, y confirmó posteriormente el jugador en sus redes sociales, unas molestias en el hombro izquierdo han sido el motivo del acuerdo de rescisión de contrato. El jugador también lo mencionó en su comunicado: "Tengo ganas de centrarme en recuperarme. Este hombro, a veces, me ha hecho sentir como una sombra. Físicamente, obviamente, fue frustrante; pero mentalmente, me agoté. Por desgracia, es parte de ser deportista, y volveré a la cancha pronto, pero duele saber que no estás cumpliendo con las expectativas. De nuevo, lo siento".

Sin embargo, parece que el tema va más allá, ya que el cambio de una temporada para la otra es difícil de comprender, en un jugador de tanto nivel como Sam Dekker.