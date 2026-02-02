Oficial: estos son los suplentes para el All-Star Game de la NBA 2026

Esta madrugada se han confirmado los 14 jugadores restantes que completarán el juego de las estrellas de la NBA de este 2026 en Los Angeles. El partido del domingo 15 de febrero, en el Intuit Dome (hogar de los Clippers), deja atrás el formato de la temporada pasada —donde queda lejos ya el clásico Oeste vs Este— y se convierte en un mini-torneo “USA vs. World” con tres equipos (dos de EE. UU. y uno internacional), cuatro partidos de 12 minutos, liguilla y final.

Los 24 All-Stars de 2026 (oficiales), titulares y suplentes

En el Oeste, Lebron James (Lakers) formará parte del All-Star Game pese a no ser titular en el juego de las estrellas. Es la primera vez desde 2005 (primer año que fue seleccionado en el All-Star) que Lebron es suplente. Es decir, 'King James' había sido titular en las 21 ediciones anteriores (del 2005 al 2025). Más allá de esta novedad, la lista de suplentes en el Oeste se completa con Deni Avdija (Portland Trail Blazers), Devin Booker (Phoenix Suns), Kevin Durant (Houston Rockets), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) y Jamal Murray (Denver Nuggets).

En el Este, por su parte, son muchos los jugadores que se estrenan en un All-Star Game. Scottie Barnes (Toronto Raptors), Jalen Duren (Detroit Pistons), Jalen Johnson (Atlanta Hawks), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Norman Powell (Miami Heat), Pascal Siakam (Indiana Pacers) y Karl-Anthony Towns (New York Knicks) son los jugadores encargados de completar la lista de los 12 jugadores del Este que participarán en el juego de las estrellas.

La lista de jugadores que formarán parte del All-Star Game 2026 de la NBA / NBA

El lío que puede venir

Uno de los problemas que puede venir con este nuevo formato viene precisamente desde Milwaukee. Giannis Antetokounmpo, elegido titular, se perderá el All-Star por lesión, obligando a la NBA a nombrar un reemplazo. Y ahí aparece el segundo asunto. Ahora mismo son 9 jugadores extranjeros si se cuenta con 'Anteto' y si se cuenta con Karl-Anthony Towns como un jugador extranjero. El jugador de los Knicks nació en Nueva Jersey. Sin embargo, disputa los torneos FIBA con República Dominicana ya que tiene la doble nacionalidad. A partir de aquí, la lesión del jugador griego genera tres escenarios posibles debido a que la NBA deberá elegir un sustituto para Antetokounmpo.

Los tres escenarios posibles en el 'Caso KAT'

Primer escenario: se da si la NBA considera a Towns como jugador extranjero. Si la liga aplica su propia flexibilidad (“estadounidenses con vínculos con otros países”) e incluye a Towns en el grupo internacional, el “World” tendría más margen incluso sin Giannis. En ese caso, el reemplazo por lesión podría ser simplemente el mejor disponible, sin convertir la elección en una guerra de cupos.

Segundo escenario: ocurre si la NBA considera a KAT como jugador estadounidense y decide reemplazar a Giannis por otro jugador de USA. Este es el escenario más explosivo: si Towns cuenta como estadounidense y Silver sustituye a Giannis por otro jugador de USA, el “World” podría quedar por debajo del mínimo de 8. Entonces la NBA tendría que corregir la situación: o bien reclasificando a algún jugador por “vínculos” (y, de nuevo, Towns aparece como la solución más obvia), o bien añadiendo un All-Star extra para alcanzar el mínimo.

Tercer escenario: si Towns se mantiene como USA, pero Silver elige un reemplazo internacional para Antetokounmpo, el rompecabezas se resolvería por la vía rápida. Así volvería a cuadrar el mínimo sin necesidad de ampliar la lista.