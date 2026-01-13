Ya es oficial: Saras Jasikevicius renueva tres años más con el Fenerbahçe

El vigente campeón de Europa de baloncesto ya tiene atado a su artífice para, como mínimo, las próximas tres temporadas. El Fenerbahçe ha hecho oficial la renovación de Sarunas Jasikevicius, que seguirá liderando el proyecto del conjunto turco. Saras llegó al cargo en diciembre de 2023, y el primer año ya fue capaz de meter al 'Fener' en Final Four, además de ganar Liga y Copa turcas.

En su segunda temporada, el ex entrenador del Barça consiguió el triplete, apuntándose así su primera Euroliga como entrenador.

Sarunas Jasikevicius logró el triplete con el Fenerbahçe / Euroleague

En el presente curso, a pesar de las salidas de hombres estructurales en sus esquemas como eran Marko Guduric y Nigel Hayes-Davis, el Fenerbahçe sigue siendo uno de los candidatos a hacerse con la corona europea. Actualmente ocupa la quinta posición en la tabla clasificatoria con trece victorias y siete derrotas. En la competición doméstica, el 'Fener' es líder con trece triunfos en quince partidos.

El club ha deseado a Saras "temporadas llenas de victorias y campeonatos", en la misión de seguir ganando títulos juntos.