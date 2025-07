El Real Madrid repite el 'caso Lopetegui': Scariolo, nuevo entrenador blanco antes de un torneo con la selección

"El Real Madrid C. F. y Chus Mateo han acordado dar por finalizada su etapa como entrenador del Real Madrid de baloncesto". Es la frase que ha utilizado el Real Madrid, en un comunicado público en su página web, para anunciar lo que venía siendo un secreto a voces, la destitución de Chus Mateo como entrenador del primer equipo de baloncesto.

Pocos minutos después, quizás para evitar especulaciones, el Madrid confirmaba que el nuevo ocupante del banquillo del Real Madrid es Sergio Scariolo.

Curiosamente, el caso recuerda a lo sucedido en 2018 con Julen Lopetegui, cuando el Real Madrid anunció la contratación del entrenador vasco justo antes de que afrontase como seleccionador un torneo con España, en aquel caso, el Mundial de 2018. La RFEF, comandada entonces por Luis Rubiales, destituyó de manera fulminante a Lopetegui.

"El Real Madrid C. F. comunica que Sergio Scariolo será el entrenador de nuestro equipo de baloncesto durante las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2028. Sergio Scariolo dirigirá al Real Madrid tras la participación de la selección española de baloncesto en el Eurobasket de Chipre, Finlandia, Polonia y Letonia".

El club blanco recuerda que Scariolo es "uno de los entrenadores más prestigiosos del baloncesto mundial" y que llega al Madrid "tras una trayectoria brillante al frente de la selección española, donde se ha convertido en el entrenador más laureado de su historia, con un total de ocho medallas: 5 de oro (Copa del Mundo 2019, Eurobasket 2009, Eurobasket 2011, Eurobasket 2015 y Eurobasket 2022), 1 de plata (Juegos Olímpicos de Londres 2012) y 2 de bronce (Juegos Olímpicos de Río 2016 y Eurobasket 2017)".

Mateo, sin opciones

Pese al título de Liga logrado en los últimos días, con un contundente 3-0 ante Unicaja, el club ha decidido emprender un nuevo rumbo en el banquillo con Scariolo como entrenador.

El Real Madrid agradece a Chus Mateo su trabajo y su compromiso durante las tres temporadas en las que ha dirigido a nuestro equipo, en las que ha ganado 6 títulos: una Copa de Europa, 2 Ligas, 1 Copa de Rey y 2 Supercopas de España. Además, fue elegido como el mejor entrenador del año de la Euroliga 2023-2024", resume también el Real Madrid en su escrito.

Dispuesto a seguir

El técnico había declarado, tras gana la Liga, que lo único que contemplaba era continuar al frente del equipo. "Hay muchas cosas en el camino, muchos momentos amargos. Hemos peleado hasta el final, hemos sido capaces de sacar tres partidos seguidos a un rival muy difícil de batir. Me alegro mucho por los chicos porque hemos caído muchas veces en la lona. Estar en el Real Madrid no es nada fácil, todo el mundo quiere ganarte", dijo.

"No contemplo otra opción. Dependerá de que el Real Madrid quiera. Estoy encantado, sin duda ninguna. En el mejor club del mundo. Yo empecé con 21 años en este club y me alegra poder devolverle todo lo que me ha dado. Llevamos seis títulos en tres años y en cada temporada hemos conseguido uno de los premios gordos. Depende de ellos, si quieren que siga, seguiré. Por supuesto", concluyó.

"Chus Mateo ha representado siempre los valores de nuestro club de manera ejemplar. El Real Madrid les desea todo lo mejor a él y a su familia en esta nueva etapa de su vida", explica también el club.