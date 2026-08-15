Oficial: El Real Madrid anuncia el fichaje del pívot Olivier Sarr

El Real Madrid anunció el fichaje de Oliver Sarr, pívot francés de 27 años y que aterriza en el conjunto blanco después de haber terminado la pasada temporada en los Cleveland Cavaliers. El galo firma con el cuadro madridista hasta 2028.

Era un secreto a voces y finalmente se terminó cerrando. Sarr aterriza en el Real Madrid para completar un juego interior que presentará muchas caras nuevas respecto al pasado curso.

Olivier Sarr, nuevo jugador del Real Madrid / Real Madrid

La situación de Tavares y Garuba en el Real Madrid

Edy Tavares volverá a ser una campaña más la referencia en la pintura. El caboverdiano no pudo estar disponible en las últimas semanas de la anterior temporada a causa de una grave lesión de rodilla. Una dolencia que debería estar olvidada en el arranque del nuevo proyecto de Pedro Martínez.

Quien se espera que no esté disponible hasta las últimas semanas de la 26/27 es un Usman Garuba que se rompió el Aquiles izquierdo y se encuentra en los primeros meses de una recuperación que le apartará de las pistas prácticamente un año.

Usman Garuba se lastimó el aquiles de su pierna izquierda / EFE

Cambios en el '5' blanco

Ante ese escenario, y con la no continuidad de Alex Len en el club, los blancos se han asegurado la contratación de Sarr. No será el último pívot en aterrizar en el Palacio, ya que el estadounidense Damian Jones también vestirá la elástica blanca la siguiente campaña. Actualmente, está jugando la liga puertorriqueña, en la que protagonizó un lamentable incidente debido a la frustración por cometer su quinta personal, rompiéndose su camiseta, lanzándola al público y golpeando posteriormente una puerta. Dichos actos han sido sancionados por su actual club, el Vaqueros de Bayamón: se perderá un partido, además de una multa económica.

En cuanto a Sarr, el Real Madrid incorpora a un '5' 2,08 metros de altura, con 50 partidos de experiencia en la NBA entre los Oklahoma City Thunder y los Cleveland Cavaliers. El galo nunca terminó de asentarse en la liga americana, y parte de su gran protagonismo estos últimos cursos ha sido en la G-League, militando en los Oklahoma City Blue y en los Raptors 905, conjunto con el que arrancó la anterior temporada.

Oliver Sarr seguirá su carrera en Europa / Cleveland Charge

Así juega Olivier Sarr

Sarr es un pívot ágil, móvil, capaz de correr rápido la pista, y con unas condiciones que le convierten en un perfil más que interesante en la que será su primera aventura como profesional en el baloncesto europeo. Es capaz de resolver en ataque en el 1vs1, con buena lectura de juego para cortar hacia canasta y con buenos muelles para terminar por encima del aro. Además, cuenta con rango de tiro, tanto de media distancia como exterior. Si consigue estabilizar su acierto desde el triple, puede ser un dolor de muelas para su defensor. Ofrece intimidación en defensa y buena capacidad para el rebote. Es un pívot alto, pero algo fino, hecho que le podría hacer sufrir en pintura defendiendo a alguno de los '5' más poderosos del viejo continente.

Tras formarse en el INSEP París, Sarr estuvo en las universidades de Wake Forest (2017-2020) y Kentucky (2020-21). No fue drafteado tras finalizar su etapa en la NCAA, y tras disputar la Summer League de aquel año con los Memphis Grizzlies, ya fue contratado por los Thunder. Olvier es hermano de Alex, que fue drafteado por los Washington Wizards en 2024 en la segunda posición, y que esta última campaña ha promediado 16,3 puntos y 7,4 rebotes por partido con los capitalinos.