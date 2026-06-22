Oficial: Pocius sigue el camino del 'Chacho' y deja el Real Madrid

Sigue trayendo cola la pésima temporada del Real Madrid. Pero la inversión seguirá y los cambios se sucederán. Tras la renuncia del director deportivo, Sergio Rodríguez, el pasado viernes, siguen los anuncios en la entidad blanca y hoy ha sido el turno del Director de Socuting, Martynas Pocius, quien ha comunicado su salida del club. El exjugador llegó el pasado verano de la mano del 'Chacho' y fue pieza clave en alguno de los fichajes.

Como se suele decir, para dejar entrar, primero hay que dejar salir. Y es lo que está sucediendo en el Real Madrid. La operación salida en los despachos de la sección en Valdebebas sigue con fluidez con el segundo anuncio oficial. Martynas Pocius es el segundo damnificado de una temporada que prometía mucho y que terminó en nada. 0 (cero) son los títulos que ganó el súperMadrid de Scariolo.

El lituano, exjugador merengue entre los años 2011 y 2013, regresó a la entidad madrileña para formar parte de la cúpula deportiva y extender el mercado blanco. Con especial mira en Estados Unidos, y concretamente en la G-League y los descartes de la NBA, su trabajo fue clave en las incorporaciones de Chuma Okeke, quien destacó en el filial de los Knicks, o Trey Lyles.

Reestructuración deportiva

Debido al gran contrato que firmó Sergio Scariolo y al ser la apuesta personal de Florentino Pérez, el presidente blanco ha mantenido al técnico hispanoitaliano. En primera instancia, la idea de Pérez no era prescindir de los miembros del área deportiva, pero su decisión de traer de vuelta a Juan Carlos Sánchez ha provocado estos movimientos en forma de salida.

La relación entre Sánchez y Sergio Rodríguez es muy mala desde la etapa de este último como jugador, motivo por el que no volvió al Madrid tras su etapa NBA, hasta que intervino el presidente. Pocius, por su parte, ha preferido ser fiel y seguir los pasos de su 'jefe', y aún queda pendiente por resolver el futuro de otras leyendas como Felipe Reyes, Rudy Fernández o Sergi Llull, cada uno en su área.

El comunicado de Pocius

En su carta de despedida, el lituano ha querido expresar "su gratitud al Presidente y a toda la organización del Real Madrid por la oportunidad de formar parte de un club tan reconocido". Ha calificado su breve año en la entidad como "una experiencia de aprendizaje increíble que llevaré conmigo durante toda mi carrera".

Pocius se ha mostrado muy satisfecho con el trabajo realizado por todo el equipo: "Estoy increíblemente orgulloso de todo el grupo, desde el cuerpo técnico y los jugadores hasta el personal técnico y nuestra directiva. Ha sido un placer formar parte de este equipo".

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También ha querido tener un especial agradecimiento para Sergio Rodríguez: "Quiero expresar mi más profunda gratitud a ti, Chacho. Tu invitación para unirme a este club y tu apoyo inquebrantable en mi crecimiento han sido invaluables para mí". El lituano ha querido ir un poco más allá y ha calificado al 'Chacho' como "un líder increíble", además de reforzar su obra al asegurar que debe estar "muy orgulloso del trabajo realizado este año". "Respeto profundamente tu voluntad de permanecer fiel a tu visión y a tus principios. Siempre te cubriré las espaldas, amigo mío", ha finalizado.