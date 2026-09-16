Oficial: Nick Smith Jr., nuevo fichaje del Real Madrid

El Real Madrid anunció oficialmente la llegada del joven escolta de 22 años, Nick Smith Jr., que cierra la plantilla blanca el mismo día que el equipo de Pedro Martínez se desplaza a Abu Dhabi para la disputa de la Supercopa de la Euroliga.

El propio entrenador blanco ya lo anunciaba ayer en la rueda de prensa previa a su marca al nuevo torneo de la Euroliga, y el club lo oficializó este miércoles. Nick, de 1,88 metros, ha firmado por una sola temporada.

Se trata de un jugador joven de poca estatura pero suficiente versatilidad en ataque como para tener más en la balanza del pro que en el contra. Joven aunque ya con experiencia en escenarios importantes, más en los Lakers que en los Hornets.

Nick Smits Jr ya pasó la revisión médica / RMADRID

Charlotte y Lakers, sus equipos

En esas dos franquicias estadounidenses ha desarrollado hasta ahora su carrera profesional, si bien no ha conseguido hacerse un hueco estable en la NBA y ahora ha optado por el salto a Europa.

Fue elegido en el 27 puesto del draft de la NBA en 2023 después de sufrir una lesión de rodilla que condición esa etapa en College, nivel al que llegó como una de las grandes promesas de todo Estados Unidos.

Entró en Charlotte como un valor de futuro con el que ir construyendo una nueva identidad, realidad que se ha conseguido tres años después pero ya sin él en la plantilla. Hace un año fue cortado por el equipo de Carolina del Sur y se buscó las habichuelas en otro sitio. Los Lakers les dieron la oportunidad. Un contrato dual que le permitía alternar la NBA con la G-League, donde sacó lo mejor de sí.