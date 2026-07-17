Oficial: Luwawu-Cabarrot ficha por el Madrid

Parecía que su destino iba a ser el Barça después de haber aceptado las condiciones que le presentó hace algunas semanas el conjunto azulgrana, aunque la realidad es que jugará en el Madrid. El club balnco anunció el acuerdo alcanzado con eljugador francés, el máximo anotador de la Liga Endesa y sin, duda, un refuerzo de lujo para Pedro Martínez.

"El Real Madrid C. F. y Timothé Luwawu-Cabarrot han alcanzado un acuerdo por el que el alero, procedente del Kosner Baskonia, será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el final de la 2027-2028" era el escueto comunicado emitido por el club .

Tras la llegada de Jaime Pradilla, Luwawu-Cabarrot se convierte en el segundo fichaje oficial del Madrid para la nueva campaña, y que contará con un anotador fiable y buen defensor y que sin duda añadirá potencial al equipo de Pedro Martínez.

Grandes partidos ante el Madrid

Dice el refrán que si no puedes con tu enemigo, únete al él. Pues eso ha sido exactamente lo que ha hecho el Madrid. En ninguno de los cinco encuentros en los que se ha enfrentado a los blancos bajó de los 20 puntos ni de los 20 de valoración.

En esas citas promedió 23,4 y 24,2, respectivamente. En la final de la Copa del Rey fue el gran verdugo de los madridistas con 28 puntos y 32 créditos de valoración, siendo, junto a Trent Forrest, el artífice de esta hazaña copera baskonista.

Precisamente, en esta cita copera empezó el interés de un Barça que quiso hacerse con sus servicios para esta próxima temporada. De hecho, los culés le han llegado a presentar ofertas en varias ocasiones y el jugador, atraído por ellas, ha estado muy cerca de jugar en Can Barça. Sin embargo, tras un fuerte interés del Madrid con Juan Carlos Sánchez al frente de la sección.

Gran anotador

El perfil del francés encaja perfectamente con lo que necesita la plantilla madridista. Desde la marcha de Dzanan Musa allá por el verano de 2025, el Madrid no disponía, más allá de Hezonja, de un exterior que sea capaz de generar sus propios puntos. Con el fichaje de Maledon, se esperaba que su compatriota asumiese un rol en el que no terminó de asentarse.

Ahora, el francés llega a la capital para aportar puntos desde todas las posiciones del parqué.