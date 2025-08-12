Baloncesto
Oficial: Jokubaitis vuelve a cambiar de destino
El ex jugador del Barça abandona el Maccabi Tel Aviv y firma por el FC Bayern para las tres próximas temporadas
El FC Bayern de Múnich ha hecho oficial el fichaje del base lituano Rokas Jokubaitis, que deja el Maccabi Tel Aviv, para firmar un contrato para las tres próximas temporadas, y dejar atrás un año agridulce con el conjunto hebrero con el que tenía dos años más firmados, aunque una decisión personal, le ha llevado a dejar el club,
Jokubaitis (1,93 metros, 24 años) es, a pesar de su juventud, todo un veterano en la máxima competición europea donde acumula siete temporadas en la Euroliga en tres clubes diferentes, Zalgiris, Barça y Maccabi- y es el ganador del Trofeo Estrella Emergente de la Euroliga 2022.
Viene de su mejor temporada hasta la fecha: Jokubaitis promedió 12,6 puntos, con un 60,2% de acierto en tiros de dos, 4,6 asistencias y 1 robo en 28 partidos de Euroliga con el Maccabi.
Del Zalgiris al Barça
Jokubaitis se formó en la cantera del Zalgiris Kaunas y disputó 53 partidos de Euroliga con el club entre 2018 y 2021. Posteriormente, fichó por el FC Barcelona, club al que contribuyó a dos Final Four de Euroliga consecutivas en 2022 y 2023.
Su mejor temporada anotadora con el Blaugrana llegó en la 2021-22, su primer año en el club, donde promedió 7,1 puntos por partido y fue nombrado Estrella Emergente de la Euroliga esa temporada.
El energético base, drafteado por los New York Knicks, con los que ha llegado a disputar la liga de verano, ha ganado los campeonatos de liga en Lituania y España, así como las copas nacionales en Lituania, España e Israel. También es un jugador habitual de la selección nacional lituana.
- Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- Flick ya tiene sustituto para Iñigo Martínez
- El 'sorpasso' de Eric Garcia
- Rashford siembra la duda para Mallorca
- Marc Casadó solo piensa en el Barça
- Falta de confianza alarmante en Nico Williams
- Deco activa un plan para un último fichaje en el Barça