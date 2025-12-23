¡Oficial! Joan Peñarroya firma con el Partizán

El 9 de noviembre, hace menos de dos meses, el Barça anunció la destitución de Joan Peñarroya como entrenador del equipo de baloncesto tras una preocupante racha de resultados, especialmente en la Liga Endesa. La gota que colmó el vaso fue la derrota ante el Bàsquet Girona, último partido que dirigió el técnico egarense.

La salida de Peñarroya propició la llegada de Xavi Pascual al Barça con el objetivo de cortar de raíz la deriva errática en la que se había instalado el baloncesto azulgrana. Ya con el técnico de Gavà, el equipo culé ha cambiado por completo la cara y encadena nueve victorias consecutivas entre la Liga Endesa y la Euroliga. De hecho, los azulgranas son líderes de la competición europea.

Óscar Orellana, junto a Joan Peñarroya, exentrenador del Barça / EFE

Pese a la mala experiencia vivida en Barcelona, poco ha tardado Joan Peñarroya en volver a encontrar equipo. El entrenador egarense se hará cargo del banquillo del Partizán de Belgrado después de la dimisión irrevocable de Zeljko Obradovic y en una situación deportiva complicada. Firma por lo que queda de temporada y una más.

No será una tarea sencilla para Peñarroya hacer olvidar a un icono como Obradovic. El entrenador serbio dimitió hace unas semanas a pesar de que desde la dirección se intentó revertir sin éxito la decisión del técnico. El desencuentro se produjo, en gran medida, por la política de fichajes, ya que el entrenador criticó incorporaciones que no contaban con su aval. A esta crisis se sumó la salida del director deportivo, Zoran Savić, cuyo puesto ha sido asumido por otra figura histórica del baloncesto serbio, Žarko Paspalj.

Joan Peñarroya dirigió en Girona su último partido con el Barça / EFE

De esta manera, Joan Peñarroya aterriza en una situación convulsa y complicada. Con experiencia Euroliga tras sus etapas en Valencia Basket, Baskonia y el propio Barça, el entrenador catalán buscará revertir este mal momento del equipo y luchar por los principales títulos. Si miramos los números en Euroliga, el Partizán de Belgrado se encuentra en la decimoséptima con un balance de seis victorias y once derrotas.

El desembarco de Peñarroya apunta que irá acompañado de la posible incorporación de Cameron Payne, un jugador curtido en la NBA, que se perfila como una de las apuestas para reforzar el equipo. Una plantilla que también sufrirá cambios con algunas salidas, en un intento por reactivar al equipo y enderezar el rumbo.