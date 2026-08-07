Oficial: Henri Drell no sigue en el Asisa Joventut

Trabajo 'non stop' en las oficinas del Joventut de Badalona. Hemos entrado en unas semanas muy importantes para acabar de confeccionar la plantilla para la próxima temporada en las últimas semanas antes de empezar la pretemporada. Todos los equipos intentan llegar a la fase de preparación con el equipo cerrado para facilitar el trabajo al cuerpo técnico. A la Penya 26/27 le faltan los últimos retoques y ha anunciado una nueva salida, la de Henri Drell.

El año completo II de Dani Miret al frente del conjunto verdinegro promete ser tan o más eocionante que el anterior. Pese a la no continuidad de Jabari Parker o Cameron Hunt, el equipo de 'El bressol del bàsquet' està configurando una plantilla muy competitiva, equilibrada y con mucho talento en todas las posiciones.

El pegamento Drell

Henri Drell fue la última incorporación del Joventut el verano pasado. Tras finalizar la temporada 24/25 en La Laguna Tenerife, firmó un contrato temporal con la Penya hasta enero del 2026 que luego fue ampliado hasta final de temporada y terminó disputando 59 encuentros oficiales.

Versátil y capaz de jugar tanto de '3' como de '4', fue un jugador muy útil para Dani Miret en la rotación, con funciones muy determinadas a ambos lados de la pista. Jugador pegamento, como se suele decir en el básquet actual, su físico le permitía hacer un trabajo muy importante en defensa, con facilidad para defender el cambio en los bloqueos, así como para rebotear en ambos aros. En ataque, es un jugador vertical hacia el aro y con facilidad para aprovechar las segundas oportunidades.

Con una participación habitual en pista de unos 15 minutos, promedió 5.0 puntos y 2.5 rebotes para 5.4 de valoración en 34 partidos en la Liga Endesa.

Últimas piezas

El director deportivo Jordi Martí prácticamente ya tiene el equipo cerrado. Con 13 jugadores actualmente en plantilla, pendiente de confirmar las salidas de Michael Ruzic y Miguel Allen rumbo a la NCAA, el juego exterior parece estar cerrado con la continuidad de Ludde Hakanson, Ricky Rubio y Yannick Kraag (cedido desde Dubai), los fichajes de Boogie Ellis y Alex Reyes y los regresos de Nico Laprovittola e Isaac Nogués.

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En el juego interior, falta una última pieza, que será el pívot danés Dane Erikstrup, cedido por el Dubai Basketball. Acompañará a Ante Tomic y Simon Birgander en la pintura y los puestos interiores los completan dos caras nuevas en el '4': Emir Sulejmanovic y Kwan Cheatham.