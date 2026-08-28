Oficial: Damian Jones apuntala el juego interior del Real Madrid

El nuevo Real Madrid de baloncesto ya puede dar la plantilla con la que empezará la temporada por cerrada. Siempre con un ojo en el mercado por las ocpiones inesperadas que puedan surgir, Pedro Martínez y su cuerpo técnico contarán con un amplísimo plantel de 17 efectivos (16 sin Garuba, lesionado de larga duración) tras la última incorporación del pívot Damian Jones por una temporada.

Amplia trayectoria internacional

El interior estadounidense de 2'08 m. vivirá su primera experiencia en el Viejo Continente tras una trayectoria marcada por muchos años en la NBA y experiencias posteriores en ligas exóticas como China y Puerto Rico. Precisamente procede de la liga puertorriqueña, que finalizó hace pocos días y de la que se proclamó campeón con los Vaqueros de Bayamón.

Su aportación en la consecución del campeonato fue muy importante. En siete encuentros ligueros, ejerciendo de referencia interior, promedió 14.1 puntos y 5.6 rebotes para 20 de valoración en 25 minutos.

No obstante, aterrizó en Puerto Rico tras empezar la temporada en los Zhejiang Golden Bulls, club de la liga china -la CBA- con el que disputó 44 encuentros en su segundo año allí. Con la entidad asiática, su aportación fue menor, por debajo de los dobles dígitos en anotación y rebote (9.7 tantos y 5.7 capturas).

Rotación NBA

No obstante, su trayectoria profesional empezó en la mejor liga del mundo. Tras tres buenos años en los Vanderbilt Commodores de la NCAA, fue elegido en la posición 30 del Draft de la NBA de 2016 por los Golden State Warriors, aunque en sus dos primeras temporadas principalmente actuó en el equipo filial de la G-League, los Santa Cruz Warriors.

En la temporada 2018-19, participó en 24 encuentros NBA y se hizo un hueco en la rotación de los Warriors con un promedio de 17 minutos. En los siguientes años, pasó por distintos equipos pero sin terminar de consolidarse en ninguno de ellos: Atlanta Hawks, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Sacramento Kings, Utah Jazz y Cleveland Cavaliers.

En los Kings tuvo sus mejores meses NBA, disputando el tramo final de la temporada 20-21 y la 21-22 entera, dejando buena imprenta con 8.1 puntos y 4.4 rebotes en 18 minutos de promedio en 56 partidos. Su último equipo fueron los 'Cavs' hace tres campañas, pero con un papel residual y unos siete minutos por choque.

Muchas variantes

Con la última incorporación de Damian Jones, Pedro Martínez dispone de una rotación muy amplia en el juego interior. Pese a las salidas de Alex Len, Omer Yurtseven, Izan Almansa y Trey Lyles -especialmente sensible la última-, la dirección deportiva comandada por Juan Carlos Sánchez lo ha recompuesto con agilidad.

La posición de '5', que seguirá liderando Walter Tavares una temporada más, ha ganado movilidad y más intimidación con el francés Olivier Sarr y el propio Damian Jones. Por otra parte, Usman Garuba, todavía lesionado de larga duración, seguirá haciendo ambas posiciones, al igual que el retornado Eli John Ndiaye y Jaime Pradilla.

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Como ala-pívots más 'puros', Chuma Okeke deberá dar un paso adelante tras la salida de Lyles y su principal competidor por los minutos en pista será Mikael Jantunen, incorporado procedente del Fenerbahçe de Jasikevicius. Sin duda, un juego interior con el que poder optar a todos los títulos en juego.