Oficial: Chus Mateo toma el relevo de Sergio Scariolo y es el nuevo seleccionador de España

Era un secreto a voces y ya es oficial. Chus Mateo toma el testigo de Sergio Scariolo al frente de la selección española de baloncesto y se convierte en nuevo seleccionador nacional. Así lo anunció la Federación Española de Baloncesto, que anunció su contratación hasta 2029.

Mateo, que fue despedido del Real Madrid tras ganar la Liga Endesa la última temporada, toma el camino inverso al de Sergio Scariolo, que es el nuevo entrenador del conjunto blanco.

Ya estuvo en la selección en 2009

A sus 56 años, Mateo regresa a un banquillo que conoce, precisamente de la mano del técnico italiano. Fue asistente en 2009, año en el que España consiguió el Eurobasket.

Mateo, que entrenó al Real Madrid en las últimas tres temporadas, llega a la selección después de haber ganado una Euroliga, dos Supercopas, una Copa del Rey y dos ACB. El técnico madrileño llegó al banquillo del conjunto blanco tras la destitución de Pablo Laso, y el técnico vitoriano, que sonaba para reemplazar a Scariolo tras su despido como entrenador de Baskonia, ha visto como la FEB se ha decantado por su anterior compañero de banquillo en el Real Madrid.

Los siguientes compromisos de 'La Familia'

España tiene por delante un próximo verano limpio de torneos internacionales, pero no pierde de vista el Mundial de 2027 que tendrá lugar en Catar, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y el Eurobasket 2029, cuya fase final será exclusivamente en Madrid.

De cara a esa Copa del Mundo, España tiene ventanas de clasificación en un par de meses. Visitan a Dinamarca el 27 de noviembre y recibirán a Georgia el 30. Dos compromisos iniciales en un grupo en el que se encuentran junto a Ucrania, y en los que intentarán conseguir dos triunfos para acercarse a la cita catarí.

Chus Mateo es el nuevo entrenador de España. / Mariscal / EFE

El objetivo de Mateo no es otro que el de intentar que la selección sea lo más competitiva posible. En un periodo de transición como es el actual, 'La Familia' dejó una mala imagen en el pasado Europeo, con la temprana eliminación en la fase de grupos del torneo. A medio plazo, jugadores como Hugo González, Baba Miller, Aday Mara o Ian Platteeuw deben confirmar ese relevo en la selección, y la FEB confía en la experiencia de Mateo para que así sea.