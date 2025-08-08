Oficial: El Baskonia echa a Pablo Laso, que apunta a seleccionador nacional

Ya es oficial algo que ya llevaba semanas má s que decidido en el Baskonia. El técnico vitoriano, Pablo Laso ha sido despedido después de una sola campaña al mando del equipo, y con muy pobres resultados para lo que se esperaba con el regreso del ‘hijo pródigo’ tras su exitosa etapa en el Madrid, y su paso por el Bayern Múnich.

Y es que la salida de Laso estaba más que cantada y ya se dio por segura hace algunas semanas e incluso y a se conoce el que tomará las riendas del Baskonia a partir de la próxima temporada, el italiano Paolo Galbiati, que fue confirmado minutos después.

La salida de Laso es hasta un punto traumática para ambas partes ya que con su regreso a Vitoria, las expectativas fueron muy altas el pasado verano, al que fueron a buscar a Múnich para que rehiciera el proyecto del conjunto alavés, pero los resultados y la mala dinámica del equipo, acabaron por deshacer un matrimonio que se las prometía felices por mucho tiempo.

El Baskonia se las prometía felices con la llegada de Laso hace un año, pero la realidad ha sido bien distinta / BASKONIA

Pero el sentimentalismo ha quedado aparcado a un segundo lugar y los malos resultados y la pésima progresión del grupo a lo largo de la temporada fueron minando la confianza en Laso, que nunca encontró soluciones, y finalmente, se ha decidido empezar un nuevo proyecto con Galbiati, al mismo tiempo con la salida de jugadores importantes que tampoco han dado el redimiento esperado.

“El técnico vitoriano deja de ser entrenador de Baskonia”, decía el comunicado oficial. “Baskonia ha decidido llevar a cabo un cambio al frente de su banquillo y Pablo Laso finaliza su etapa como entrenador de la plantilla azulgrana”, decía la nota. “El club agradece su compromiso y profesionalidad durante el tiempo que ha estado al frente del banquillo azulgrana y le desea lo mejor en su futuro personal y profesional. Mila esker, Pablo!”

El futuro, en la selección

Con su salida de Vitoria, el técnico tiene ahora las puertas abiertas para aceptar otro reto importante aunque esta vez irá ligado a la selección española, donde se presenta como el principal candidato a coger las riendas del equipo español una vez finalice el Eurobasket 2025 donde todavía está al mando Sergio Scariolo, y que dará el salto al Madrid en su nueva etapa deportiva.

Laso es el principal candidato que baraja la Federación Española para liderar al equiop español a una nueva era, un trabajo que había iniciado el italiano con la incorporación de los nuevos valores del baloncesto español, pero que ahora deberá pulirlo su sustituto en el banquillo.

Todo apunta que el próximo seleccionador se lo jugarán dos ex técnicos del Madrid, como Laso y Mateo / ACB

Además de Laso, los principales candidatos a coger el mando de la selección son el actual técnico del Unicaja, Ibón Navarro, y también el técnico que le sustituyó en el Madrid, Chus Mateo. Entre ellos tres parece que saldrá el nuevo seleccionador aunque Ibón Navarro ya se autodescartó hace algunos días por lo que todo indica que será Laso o Mateo, los dos con pasado madridista y coleccionistas de título.

Sea cual sea la elección, la FEB no lo dará a conocer hasta que finalice el Eurobasket, y entonces arrancará una nueva era en ‘La Familia’ con un nuevo técnico, que también significará cambios importantes en el staff de España.