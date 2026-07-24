Oficial: El Barça ficha a Tyrese Martin, procedente de la NBA

Llegó el octavo fichaje del verano en el Barça de basket. El club azulgrana ha hecho oficial el fichaje de Tyrese Martin, escolta procedente de la NBA que llega al equipo para aportar físico y puntos en ataque. De 27 años y 1,98 metros de altura, se trata de la última incorporación en la zona exterior blaugrana, a la espera de un último fichaje en el juego interior.

El jugador norteamericano firma hasta el 30 de junio de 2027, por lo que su vínculo se prolonga tan solo una temporada. "Llegará a Barcelona para aportar polivalencia al equipo, con una gran amenaza en el tiro exterior y con un buen físico para defender y ofrecer intensidad en la captura de los rebotes. Un jugador con talento y capacidad para ofrecer diferentes recursos en el juego exterior azulgrana y que ocupará plaza de extracomunitario", asegura el comunicado culé.

Martin iniciará su primera etapa fuera de Estados Unidos. Formado en las universidades de Rhode Island y UConn, fue elegido en la posición número 51 del Draft de la NBA en el año 2022. Desde entonces, ha pasado por diferentes franquicias de la liga, como Atlanta Hawks, Brooklyn Nets y Philadelphia 76ers. Durante estos años, ha alternado la NBA con la G-League.

El estadounidense es un jugador que apenas tiene lesiones y que en su último año como universitario alcanzó un 43% desde el triple. Su mejor año lo tuvo en los Brooklyn Nets, siendo una pieza importante para Jordi Fernández y promediando 8,7 puntos en 21 minutos de juego. Si se adapta bien al Palau Blaugrana, puede suponer otra amenaza exterior para los rivales.

"Siempre es un buen ejemplo para el resto. Siempre dice algo con sentido. Es genial. Todos sabemos que sabe encestar; es un tirador muy bueno. Además, ha trabajado en su forma física. Yo diría que es uno de los más maduros del equipo. Lidera con el ejemplo, y por eso se ha ganado el respeto de todos sus compañeros", aseguraba Jordi Fernández sobre el nuevo fichaje del Barça de basket.

El club repasa sus actuaciones en Estados Unidos

"Su mejor partido en la NBA el 27 de noviembre de 2024, contra los Phoenix Suns, con 30 puntos y 8 triples convertidos de 10 intentos, su récord personal. La temporada pasada disputó 37 partidos, con un promedio de 3,7 puntos, 2,9 rebotes y 1,9 asistencias en 18,8 minutos sobre el parqué, antes de ser cortado por la franquicia de Nueva York durante el mes de febrero", destaca el club.

La última parada antes de llegar a Barcelona le ha llevado a disputar un total de 9 partidos con los Philadelphia 76ers, obteniendo un promedio de 2,2 puntos, 1,1 rebotes y 1 asistencia en 9 minutos de juego. En la G-League jugó tan solo 3 partidos, con un promedio de 31 puntos, 9,7 rebotes, 6,3 asistencias y un 56,8 % de acierto desde la línea de 6,75 con los Delaware Blue Coats.