Ocho nombres que pueden decidir la Final Four de la Euroliga

Atenas alberga una nueva edición de la Final Four de la Euroliga. Del 22 al 24 de mayo, el OAKA de la capital griega alberga la lucha por el título continental. Olympiacos, Valencia Basket, Real Madrid y Fenerbahçe se citan en la casa del Panathinaikos para intentar levantar el cetro europeo al cielo ateniense.

El equipo de Sarunas Jasikevicius defiende título, pero delante tendrá al conjunto local, un Olympiacos que intentará profanar el hogar de su enemigo más íntimo. Los dos equipos abrirán fuego a las 17h (CEST), mientras que a las 20h (CEST), será el turno de la semifinal española entre Valencia Basket y Real Madrid, con el segundo billete para la final en juego. En SPORT, ponemos sobre la mesa el nombre de ocho jugadores llamados a hacer cosas importantes en esta Final Four de la Euroliga.

Sasha Vezenkov (Olympiacos, 19,2 puntos por partido)

El 'MVP' de la temporada vuelve a apuntarse al desafío de terminar con la sequía de Olympiacos con la Euroliga. Fue en 2013, la última ocasión en la que los del Pireo levantaron el título continental, y ahora, en la pista de Panathinaikos, la oportunidad es dorada. El ala-pívot búlgaro es letal con una pelota de baloncesto entre sus manos, capaz de anotar de todas las formas. A pocos meses de cumplir 31 años, ya es un experto en batallas de esta envergadura, y su calidad y liderazgo son dos cualidades que le vienen de maravilla a Georgios Bartzokas. Lleva 37 partidos de Euroliga esta campaña, y tan solo en uno estuvo por debajo de los 10 puntos.

Sasha Vezenkov, en un partido con el Olympiacos / AFP vía Europa Press

Talen Horton-Tucker (Fenerbahçe, 15,7 puntos por partido)

Uno de los grandes fichajes de la temporada en Europa. Llegado de la NBA, tras haber ganado el anillo con los Lakers en 2020, y con más de 300 partidos a sus espaldas, el exterior de Chicago decidió cruzar el charco para seguir con su carrera en el viejo continente. Su desembarco ha sido sensacional, confirmándose en uno de los mejores exteriores de la competición, con un físico que le permite marcar diferencias, más allá de ese talento que atesora. Ha encajado a la perfección en el esquema de Jasikevicius, y esa revalidación de título por parte del 'Fener' pasa por su mejor versión.

Talen Horton-Tucker, jugador del Fenerbahçe / EFE

Jean Montero (Valencia Basket, 14,4 puntos por partido)

El techo de 'El Problema' sigue sin atisbarse. La temporada de debut del dominicano en Euroliga ha sido sensacional. Elegido 'MVP' del Play-off, Montero es uno de los exteriores más talentosos del continente y eso que únicamente tiene 22 años. Es explosivo en ataque, sin miedo para asumir la responsabilidad en los momentos en los que el balón quema, y poco le va a temblar el pulso en cuanto a nerviosismo en su primera Final Four tanto para él como para su equipo. Media Europa suspira por ficharlo la próxima temporada, y esta final a cuatro es una oportunidad maravillosa para seguir ganando adeptos.

Jean Montero, en un partido con el Valencia Basket / AFP vía Europa Press

Mario Hezonja (Real Madrid, 12,9 puntos por partido)

El ala-pívot croata busca su segunda Euroliga con el conjunto blanco, tras la lograda en 2023, antes de afrontar un verano en el que finalmente puede haber un cambio de aires. Es el momento favorito de la campaña para 'Super Mario', cuya calidad y liderazgo deben aparecer como la gran referencia que es del equipo de Sergio Scariolo. Además, deberá dar un paso al frente ante las ausencias por lesión de Edy Tavares y Alex Len. A Hezonja tampoco le tiembla el pulso para mirar hacia canasta cuando el partido aprieta, y a esta final a cuatro llega en plena madurez deportiva.

Mario Hezonja, en un partido con el Real Madrid / AFP vía Europa Press

Tyler Dorsey (Olympiacos, 16,2 puntos por partido)

Temporada para el recuerdo del escolta estadounidense con pasaporte griego. Bartzokas ha logrado la mejor versión de Dorsey, que ha sido una garantía de anotación a lo largo del curso. En el cuadro heleno, todos los focos apuntan hacia Vezenkov, pero sería un error centrarlo todo en el búlgaro. Olympiacos es la plantilla que tiene el mayor talento repartido en todas sus posiciones, y culpa de ello es de Dorsey. Peligroso tras bloqueo, buen físico para finalizar de manera potente cerca del aro, y una amenaza exterior, algo ensuciada en el play-off ante el Mónaco, pero que roza el 40% de acierto a lo largo de la temporada.

Tyler Dorsey, en un partido con Olympiacos / AFP vía Europa Press

Wade Baldwin (Fenerbahçe, 14,1 puntos por partido)

Uno de los mejores bases de la Euroliga tanto por su visión de juego como por su anotación. Es uno de esos jugadores prácticamente imparable en su racha de tiro cuando se encuentra con confianza, y ya empieza a ser un perfil experimentado en estas citas. Baldwin era un jugador imposible de ver en el Barça de Jasikevicius, pero el entrenador lituano ha ido evolucionando su pizarra, acoplando exteriores y directores de juego estadounidenses, y el resultado no ha sido nada negativo.

Wade Baldwin, en un partido con Fenerbahçe / EFE

Brancou Badio (Valencia Basket, 11,3 puntos por partido)

Otra de las grandes revelaciones de la temporada en la Euroliga, y que ha sido uno de los grandes nombres propios del conjunto de Pedro Martínez en el play-off ante Panathinaikos. Un escolta al que no le tiembla el pulso, preciso desde la larga distancia, pero un correcaminos al contrataque, imposible de frenar en transición. No da la sensación de que la altura de la cita le vaya a intimidar, y en el inesperado caso en el que Montero pueda no tener el día, 'Papi' no tendrá ningún problema en asumir la batuta del equipo.

Brancou Badio, en un partido con Valencia Basket / AFP vía Europa Press

Trey Lyles (Real Madrid, 13,1 puntos por partido)

Otro de esos grandes fichajes de la temporada en Europa, de desembarcos satisfactorios en el viejo continente tras toda una trayectoria en la NBA. Debido a las ausencias por lesión de Tavares y Len, el canadiense deberá ocupar en muchos minutos la posición de '5'. Lyles es peligroso en el uno contra uno, en el que puede decidir penetrar hacia canasta, pero castigar también desde la línea exterior.

Trey Lyles, en un partido con el Real Madrid / AFP vía Europa Press

Firmó un solo año con el Real Madrid, y esta final a cuatro es un escaparate inmejorable para seguir confirmando que puede ser uno de los interiores destacados en las próximas ediciones de la Euroliga.