Obst amarga a un Baskonia fundido

Tras un último cuarto para olvidar, Baskonia no pudo sumar la séptima victoria de la temporada en Euroliga y cayó en Múnich ante el Bayern por 96-89. Los vitorianos encajaron 36 puntos en el último periodo, y no fueron capaces de detener a un Andreas Obst que estableció su máxima anotación en la competición europea, con 37 puntos (38 valoración), superando los 34 que le anotó al Barça el curso pasado con aquellos 11 triples convertidos. Matteo Spagnolo fue el máximo anotador de los visitantes con 20 tantos.

Bayern Múnich - Baskonia (baloncesto, Euroliga), 07/01/2026 EUROLIGA BAY 96 89 BAS Alineaciones BAYERN MÚNICH, 96 (24+14+22+36): Jovic (2), Obst (37), Lucic (3), Mike (10) y McCormack (6) -cinco inicial- Da Silva (-), Mike (13), Gabriel (6), Jessup (17), Dimitrijevic (8) y Giffey (2). BASKONIA, 89 (19+27+23+20): Simmons (8), Forrest (10), Radzevicius (2), Kurucs (13) y Diop (4) -cinco inicial-, Diakité (7), Nowell (9), Spagnolo (20), Omoruyi (13), Frisch (3) y Joksimovic (-).

No se antojaba sencilla la faena en Múnich para un Baskonia que se plantó sin Markus Howard ni Tim Luwawu-Cabarrot en el SAP Garden. Dos de las referencias de Paolo Galbiati, que no se iban a poder medir al cuadro de Svetislav Pesic. Pese a ello, los vitorianos arrancaron bien (5-10) tras un triple de Matteo Spagnolo, en un inicio de partido algo lento, pero que luego se fue incrementando hasta el 24-19 con el que se cerró el primer asalto, y con un Andy Obst que ya empezaba a hacer de las suyas desde más allá del 6,75.

Baskonia se había demostrado en los compases iniciales que podía ser capaz de robar la victoria de Baviera, y volvió a recuperar la iniciativa desde el triple. Primero fue Clement Frisch, le siguió Eugene Omoruyi y tras el acierto del interior nigeriano, los vitorianos se marcharon por nueve tantos (35-44).

Rodions Kurucs, en el partido de Euroliga ante el Bayern Múnich / Twiter: @baskonia

Gran primera mitad baskonista

Los de Galbiati llegaron a mandar por 11 tantos, pero un triple sobre la bocina de Obst mandó a ambos equipos a vestuarios con un +8 (38-46) para un Baskonia que se apuntó unos 20 minutos iniciales muy buenos, y con la sensación de que el triunfo podía volar perfectamente hacia Vitoria.

Pasaron demasiadas cosas en el inicio del tercer cuarto. Baskonia volvió a estirar su ventaja hasta los 11 puntos (40-51), pero un parcial de 11-0 equilibró el partido. Sonreía Pesic y los vitorianos debían reaccionar cuanto antes del duro golpe. Por suerte, revivieron hasta el 58-67 tras otra acción completada de Spagnolo que volvía a dar mucho aire a los suyos. Baskonia quería conservar mejor la renta, y así lo hizo para llegar a los 10 minutos finales con ese +9 (60-69).

Un último cuarto para olvidar

Un triple de Markquis Nowell puso la máxima hasta el momento (60-72), pero entonces, el apagón total para Baskonia. Empezaron a llover los triples para el Bayern, liderados por un Obst que llegaba a los seis aciertos exteriores y 30 puntos. Tras una penetración de Stefan Jovic, se consumó el parcial de 20-8 con el que el cuadro de Múnich empataba la contienda a 80. Quedaban cuatro minutos y medio para la bocina final.

Daba la sensación que Galbiati y sus jugadores se habían quedado sin energía, sin ideas, algo que aprovechó el Bayern para poner la directa hacia el triunfo. Dos tiros libres de David McCormack elevaban la ventaja local hasta los seis puntos (88-82), y el reloj ya mostraba menos de tres minutos de partido.

Una nueva exhibición de Obst

Obst, con un sensacional aro pasado, dejó el partido visto para sentencia, y confirmó el triunfo de su equipo tras anotar su séptimo triple de la noche. Al final, 96-89 para un Bayern que anotó 36 puntos en el último cuarto y que se apuntó la séptima victoria de la temporada en Euroliga. Por su parte, Baskonia se queda con seis, con el peor balance de la competición, y con esa sensación de haber desaprovechado una oportunidad única para volver a casa con triunfo.