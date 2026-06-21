Obradovic regresa a Panathinaikos catorce años después

El serbio Zeljko Obradovic se convirtió este domingo en nuevo entrenador del Panathinaikos griego para las próximas tres temporadas, según anunció el presidente del club, Dimitris Giannakopoulos, en una publicación en redes sociales. Su regreso supone uno de los movimientos más destacados del mercado europeo y marca el inicio de una nueva etapa para una entidad con la que el técnico escribió algunas de las páginas más brillantes de su historia.

Obradovic, de 66 años, vuelve al Panathinaikos catorce años después de su marcha en 2012, cuando puso fin a un largo y exitoso ciclo iniciado en 1999. Durante aquella primera etapa, el entrenador serbio convirtió al conjunto ateniense en una de las grandes potencias del baloncesto continental, conquistando cinco Euroligas —2000, 2002, 2007, 2009 y 2011—, además de 11 Ligas y 7 Copas de Grecia.

Su figura está estrechamente ligada a la historia reciente del club griego, donde dejó una profunda huella tanto por los títulos conseguidos como por el estilo competitivo que imprimió al equipo. Ahora, su regreso genera una gran expectación entre la afición del Panathinaikos, que ve en Obradovic a un técnico capaz de devolver al club a la pelea por los grandes títulos europeos.

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Durante su carrera profesional, Obradovic ha dirigido al Partizan Belgrado —1991-1993—, Joventut Badalona —1993-1994—, Real Madrid —1994-1997—, Pallacanestro Treviso —1997-1999—, Panathinaikos —1999-2012—, Fenerbahçe —2013-2020— y Partizan Belgrado —2021-2025—. A lo largo de ese recorrido, se ha consolidado como uno de los entrenadores más laureados e influyentes del baloncesto europeo.