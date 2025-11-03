Obradovic, contundente: “La Euroliga es más dura que la NBA”

El técnico más laureado de la historia de la Euroliga (nueve títulos), Zeljko Obradovic, ha dejado clara su postura en referencia al actual calendario que sufren los equipos que disputan la máxima competición continental.

El preparador serbio cree que el baloncesto europeo es más duro que el que se practica en la NBA, ya que ahí los equipos únicamente disputan una sola competición, y no tienen que cargar con el desgaste que supone compatibilizar Euroliga, Liga doméstica e incluso Copas y Supercopas: "Los jugadores están agotados. En muchos aspectos, la Euroliga es más dura que la NBA. Ellos sólo tienen esa competición, mientras que nosotros tenemos varias: Euroliga, Liga Adriática, Copa, Superliga… Los jugadores no tienen ni tiempo para recuperarse, lo que desencadena en lesiones", comentó.

La expansión de la Euroliga ha masificado el calendario

Esta temporada la competición reina en el baloncesto europeo ha aumentado su número de equipos de 18 a 20. Tras la marcha del ALBA de Berlín, se han incorporado tres proyectos emergentes: Valencia Basket, Dubai Basketball y Hapoel Tel Aviv, vigente campeón de la Eurocup.

Este factor también se nota en términos de competitividad, y es que la Euroliga está más igualada que nunca. El calendario, lleno de jornadas dobles, presenta un total de 38 fechas hasta el final de la temporada regular.

Fichajes necesarios para oxigenar la plantilla

La baja de Carlik Jones está lastrando mucho a los serbios. El base internacional con la selección de Sudán del Sur es una de las referencias de los de Belgrado, y estará alejado de las canchas las próximas semanas.

Obradovic, consciente de ello, pidió fichajes tras la derrota ante el París Basketball (83-101): "Para ser competitivos, necesitamos una plantilla amplia. Estamos en cuadro por las lesiones y porque hemos llegado tarde a los fichajes", reconoció el técnico hace cuestión de diez días.

Nick Calathes y Bruno Fernando, fichajes del Partizán / Twitter: @PartizanBC

Esas declaraciones calaron en las oficinas del club, y la pasada semana, el Partizán completó dos incorporaciones que se antojaban más que necesarias para combatir un calendario que no da tregua.

Bruno Fernando y Nick Calathes fueron oficialmente presentados, y sin más dilación, debutaron ante Hapoel Tel Aviv y Barça, respectivamente.