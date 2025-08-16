Obradoiro-Leyma, el derbi inédito que viene con fuerza y morbo

El destino ha querido en los últimos años que el derbi coruñés que se estaba cocinando en el baloncesto de élite español se hiciese de rogar. A la sombra dos históricos como Breogán y COB, el Obradoiro y el Leyma habían ido tejiendo su propia historia para convertirse en alternativas de poder en Galicia. Eso sí, sus propias dinámicas habían impedido que se produjese un duelo directo en partido oficial. El Multiusos Fontes do Sar subsanará, por fin, el último fin de semana de 2025 esa deuda histórica. Ya para abril quedará el duelo del Coliseum, una pista de ACB en Primera FEB. Se han resistido los clásicos coruñeses, pero está claro que vienen con fuerza por historias entrelazadas, trasvase de jugadores y entrenador y, al menos, un aperitivo en pretemporada.

A partir de este lunes los dos equipos se pondrán en marcha. Llegarán los jugadores, las pruebas médicas, los primeros lanzamientos a canasta... En diez días, el primer partido del verano para ambos equipos y, como premonición o síntoma, será un Leyma-Obradoiro en el Trofeo de San Roque de Vilagarcía. Pueden llegar a ser dos encuentros antes del inicio de la liga si la suerte les empareja en las semifinales de la Copa Galicia que se disputará en A Coruña o llegan a una hipotética final.

Será la primera vez que Diego Epifanio se enfrente a su ex equipo una vez abandonó el Coliseum después de que el club decidiese no respetar el año de contrato que aún le quedaba y tomar un nuevo rumbo en el banquillo y en el roaster de jugadores. Más allá de lo firmado, el técnico había hecho público en sus comparecencias de final de liga que se quería quedar. Dio igual. Se daba por finalizada la era Epi, que, entre sus logros, había colocado un ascenso a la ACB, pero que también se había cerrado con una desgastante temporada en la máxima categoría del baloncesto nacional. No seguiría ningún responsable de aquel proyecto en el club, menos los ayudantes con el recién contratado Carles Marco y Charlie Uzal, director deportivo naranja, que esta temporada será una referencia con aún más menos en la planificación deportiva.

Diego Epifanio siempre fue un entrenador de seguridades, de núcleos duros y de caras conocidas. En el proyecto del Leyma en ACB pidió renovar a ocho jugadores y reclutó a Augusto Lima, al que había dirigido en Burgos. Su destino fue el Obradoiro y, además de encontrarse allí a Alejandro Galán, pronto se afanó en reclutar a sus expupilos. El primero fue Olle Lundqvist, con el que el Leyma quiso contar. Tanto que en su comunicado de despedida dejó patente que el sueco no había querido sumarse al proyecto naranja. Le acompañaron Goran Huskic, jugador de confianza del técnico al que ya había tenido en el San Pablo Burgos. El último jugador de ese trasvase fue un Yunio Barrueta que tenía contrato con el Leyma, pero que se había desvinculado del equipo coruñés con la aspiración de seguir su carrera en ACB. Sus deseos chocaron con la realidad y, en vez de regresar a A Coruña, siguió a Epi y debió afrontar una penalización. No fueron los únicos tocados, ya que el equipo santiagués lo intentó sin éxito con Phil Scrubb y Beqa Burjanadze, uno con pasado en Sar y el otro ídolo del Leyma que encontró hueco en ACB en el repescado Granada gracias a su condición de cupo.

En nada todo se solucionará en la pista y todas esas vidas entrecruzadas y evasivas para encontrarse quedarán atrás. Tres partidos de rivalidad en una temporada que pueden ser cuatro o, incluso más, si se viesen las caras en la Copa o en el play off.