Los objetivos de los equipos catalanes ACB tras la Copa del Rey

La disputa de la Copa del Rey de baloncesto marca el arranque de la segunda mitad de la temporada en la Liga Endesa. Por delante, 14 jornadas de temporada regular antes de que se disputen los Playoffs por el título, y cinco situaciones distintas para los cinco equipos catalanes que forman parte de la competición por segunda campaña seguida, y que aspiran a volver a repetir hito el curso que viene.

En SPORT, repasamos como llegan los cinco equipos catalanes a la segunda mitad de temporada en la Liga Endesa.

Barça (4º 14 victorias, seis derrotas)

El equipo de Xavi Pascual tomó una buena línea tras un inicio de curso en Liga Endesa excesivamente irregular. Con una racha de 12 victorias en los últimos 14 compromisos ligueros, el Barça está a cuatro victorias de distancia del Real Madrid, líder en solitario con únicamente dos tropiezos. El gran objetivo sería el de tratar de escalar hasta la primera plaza y contar con el factor pista a favor en todas las eliminatorias por el título. Pero el más realista es intentar atacar la segunda plaza (Valencia está a un partido de diferencia), y tenerlo garantizado en cuartos y semifinales.

El Barça tendrá salidas exigentes a Badalona, Vitoria o Tenerife, pero debe hacer del Palau un fortín en las visitas de Real Madrid, Unicaja o Valencia Basket.

Joel Parra, en el partido de Copa del Rey ante UCAM Murcia / ACB Photo - David Grau

Asisa Joventut (8º 12 victorias, ocho derrotas)

Los verdinegros sumaron dos triunfos providenciales antes de disputar la Copa que les permitió aguantar entre los ocho primeros. Bilbao Basket sube con mucha fuerza y busca acceder al Playoff, y en un año en el que apunta a que terminar en dichas posiciones será más caro que nunca, la Penya no puede perdonar ante los rivales de menor entidad. La llegada de Jabari Parker se anticipa como un refuerzo de lujo para asegurar ese billete para las eliminatorias por el título, con la posibilidad de poder rascar el factor pista en algún cruce.

Los de Dani Miret tienen ocho partidos en el Olímpic, en el que recibirán a conjuntos de la talla del Barça, UCAM Murcia, Kosner Baskonia o Unicaja. A domicilio, la siempre temida visita al Real Madrid, y tres derbis catalanes como visitantes ante Hiopos Lleida, Baxi Manresa y Bàsquet Girona.

Ricky Rubio, en la Copa del Rey de baloncesto / ACB Photo - Aitor Arrizabalaga

Bàsquet Girona (10º 10 victorias, diez derrotas)

El equipo de Moncho Fernández arranca esta segunda mitad de temporada con seis victorias por encima de Recoletas San Pablo Burgos, penúltimo clasificado con cuatro triunfos totales. Los próximos cuatro-cinco partidos marcarán si el cuadro gerundense mira hacia arriba, con la posibilidad de clasificarse para los playoffs, o bien si no debe perder de vista la lucha por la permanencia.

Por Fontajau pasarán equipos como Unicaja, Real Madrid o Valencia Basket, además de acoger derbis catalanes ante Baxi Manresa y Asisa Joventut. A domicilio, Girona afrontará visitas exigentes a Vitoria, Tenerife o Murcia.

Pep Busquets, en un derbi catalán ante el Asisa Joventut / ACB Photo - David Grau

Hiopos Lleida (12º Ocho victorias, 12 derrotas)

En su segunda temporada en la Liga Endesa, el equipo de Gerard Encuentra busca atar cuanto antes la permanencia. Antes de la Copa, el cuadro ilerdense encadenó tres tropiezos consecutivos que rompieron una buena andadura por el Campeonato. Tienen ocho victorias, y con tres o cuatro más dejarían la salvación virtualmente conseguida. El año pasado lograron 11 triunfos, y Granada, con nueve, acompañó a Leyma Coruña (7) en el descenso.

Un curso más, el Barris Nord se anticipa clave. Por allí pasarán Asisa Joventut o Barça, mientras que lejos de Lleida, el equipo tiene salidas exigentes a Madrid, Vitoria, Málaga y Murcia.

Oriol Paulí, en un derbi catalán ante Baxi Manresa / @PolPuertas

Baxi Manresa (13º Ocho victorias, 12 derrotas)

La exigencia de combinar Liga Endesa y Eurocup ha pesado en el conjunto de Diego Ocampo en la primera mitad de campaña. Acostumbrados en los últimos años a disputar la Copa, los manresanos buscan algo más de regularidad tras el balance de tres victorias y tres derrotas en los últimos seis compromisos ligueros. Las cuentas para evitar el descenso son las mismas que las del Hiopos Lleida, mientras que el playoff queda, por el momento, a cuatro triunfos de diferencia.

Pierre Oriola, en un partido de Liga Endesa ante Kosner Baskonia / ACB Photo - Aitor Bouzo

Por el Nou Congost todavía deben pasar Tenerife, Baskonia, Joventut, Valencia Basket o Real Madrid, mientras que a domicilio, visitas a Bilbao o a Gran Canaria se anticipan como las más exigentes.